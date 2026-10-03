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20 yıl sonra hesaplaştılar! Anlaşmalı boşanıp şirket kâra geçince davalık oldular

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20 yıl sonra hesaplaştılar! Anlaşmalı boşanıp şirket kâra geçince davalık oldular
Başlık Resmi20 yıl sonra hesaplaştılar! Anlaşmalı boşanıp şirket kâra geçince davalık oldular

Yargıtay, anlaşmalı boşanmanın mal paylaşımından vazgeçme manasına gelmeyeceğine hükmetti. 2005’te boşanan çiftin, o dönem iflasın eşiğinde bıraktığı ortak şirket sonradan kâra geçince mal paylaşımı gündeme geldi. Mahkeme yıllar sonra açılan davayı kabul etti

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Gamze Erdoğan
GAMZE ERDOĞAN

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, anlaşmalı boşanma sırasında “paylaşacak malımız yok” diyen eşlerin, boşanmanın ardından mal paylaşımı davası açabileceğine karar verdi.

ŞİRKET YILLAR SONRA KAR EDİNCE İŞLER DEĞİŞTİ

İstanbul’da, 1989 yılında evlenen çift 2005 yılında anlaşmalı olarak boşandı. Boşanma duruşmasında her iki taraf da paylaşılacak malları ve eşya talepleri olmadığını söyledi. Ancak aradan geçen 20 yıllık zamanın ardından 2025 yılında kadın “Evlendiğimiz dönemde kurduğumuz şirket boşandığımızda iflasın eşiğindeydi ama aradan geçen zamanda şirket kar etmeye başladı” diyerek alacak davası açtı.

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KARŞILIKLI ALACAK DAVASI AÇTILAR

Sonrasında erkek de evlilik süresince edinilen taşınmazlar ve şirket hisseleri nedeniyle alacak davası açtı. Küçükçekmece 2. Aile Mahkemesi, tarafların anlaşmalı boşanma duruşmasında paylaşılacak malları olmadığını beyan etmelerini dikkate aldı. Mahkeme, bu beyanların mal paylaşımının tamamlandığını gösterdiğine karar vererek hem iki davayı da reddetti.

SONRADAN AÇILAN MAL PAYLAŞIMI DAVASI KABUL EDİLDİ

Tarafların itirazlarını inceleyen İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi de, ilk derece mahkemesinin kararını hukuka uygun buldu ve istinaf başvurularını reddetti. Bunun üzerine dosya Yargıtay’a taşındı. Boşanma protokolünde mal paylaşımına ilişkin açık bir düzenleme bulunmadığına dikkat çeken Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, duruşmada söylenen “Paylaşılacak malımız yok” ifadesinin, mal paylaşımından vazgeçildiği anlamına gelmeyeceğini belirterek kararı bozdu.

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İstinaf Mahkemesi kararında direnince son sözü Yargıtay Hukuk Genel Kurulu söyledi. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin görüşünü benimseyen Genel Kurul, anlaşmalı boşanmanın tek başına mal paylaşımını sona erdirmeyeceğini, bunun için tarafların mal rejiminin tasfiyesi konusunda açık ve net bir anlaşma yapması gerektiğine dikkat çekti.

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