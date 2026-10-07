Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak sonrası etkili olan fırtına ve dolu, 20 yıllık mandalina ağaçlarını vurdu. Hasada hazırlanan üretici Sami Keskin “Ani bir hava şartıyla karşılaştık. Dolu ceviz büyüklüğündeydi. Meyveleri mahvetmiş; delmiş, ikiye bölmüş. Burada 20 yıllık bir emek var. Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok” diye konuştu.

Kaydet
|

Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Hatay’ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Sağanak sonrasında ise ilçede ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında
GÜNDEM

Meteoroloji sarı kodla uyarmıştı! Hatay’ı sel vurdu, tarım arazileri sular altında

SAĞANAK, FIRTINA, DOLU

Dolu ve beraberindeki fırtına tarım arazilerini vururken, Gökmeydan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük narenciye bahçesi de yağıştan olumsuz etkilendi. Dolu nedeniyle mandalinaların bir kısmı yere dökülürken, ağaçlarda kalan meyvelerde de ciddi hasar oluştu.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü
Başlık Resmi20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

20 YILLIK AĞAÇLARI VURDU

Erkenci mandalina yetiştiren üretici Sami Keskin, 20 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede hasat öncesi yaşanan dolu yağışı nedeniyle mahsulün zarar gördüğünü belirtti.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü
Başlık Resmi20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

“MALLARIN HEPSİ YERDE, ZARARDAYIZ”

Ürünleri satmaya hazırlanırken doğal afetle karşılaştıklarını söyleyen Keskin şöyle konuştu:

Burası 25 dönüm tarla; yarısı limon ve diğer yarısı da erkenci mandalina ektik. Sabah çok kötü bir hava vardı. Birdenbire çok aşırı dolu yağdı. Dolu da bayağı büyüktü, ceviz büyüklüğündeydi. Zaten görünüyor; yapraklar yerde, mahsuller yerde. Tam da biz kesime, yani hasada hazırlık yapıyorduk. Kesime hazırlandığımız sırada ani bir hava şartıyla karşılaştık. Şu anda zaten görünüyor ki malların hepsi yerde. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, şu an zarardayız.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü
Başlık Resmi20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

“DOLU MEYVELERİ MAHVETMİŞ”

Yerdekilerin de dallardaki meyvelerinde yenilmeyecek halde olduğunu belirten Keskin “Dolu meyveleri mahvetmiş; delmiş, ikiye bölmüş. Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok. Bunlar yaklaşık 20 yıllık ağaçlar diyebiliriz. Burada 20 yıllık bir emek var. Tam da dediğimiz gibi, satışa gelecektik, satışa hazırlanıyorduk. Ama hava şartları nedeniyle bunu yapamadık. Yağış sabah saat 09.00 sıralarında başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Hava bayağı karardı, çok kötüleşti. Bir felaketin geleceği havanın kararmasından ve değişmesinden belli oluyordu" diye konuştu.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü
Başlık Resmi20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.