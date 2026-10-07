Hatay'ın Arsuz ilçesinde sağanak sonrası etkili olan fırtına ve dolu, 20 yıllık mandalina ağaçlarını vurdu. Hasada hazırlanan üretici Sami Keskin “Ani bir hava şartıyla karşılaştık. Dolu ceviz büyüklüğündeydi. Meyveleri mahvetmiş; delmiş, ikiye bölmüş. Burada 20 yıllık bir emek var. Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok” diye konuştu.

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Meteoroloji'nin sarı kodla uyardığı Hatay’ın Arsuz ilçesinde sabah saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Sağanak sonrasında ise ilçede ceviz büyüklüğünde dolu yağışı görüldü.

SAĞANAK, FIRTINA, DOLU

Dolu ve beraberindeki fırtına tarım arazilerini vururken, Gökmeydan Mahallesi'ndeki 25 dönümlük narenciye bahçesi de yağıştan olumsuz etkilendi. Dolu nedeniyle mandalinaların bir kısmı yere dökülürken, ağaçlarda kalan meyvelerde de ciddi hasar oluştu.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

20 YILLIK AĞAÇLARI VURDU

Erkenci mandalina yetiştiren üretici Sami Keskin, 20 yıllık ağaçların bulunduğu bahçede hasat öncesi yaşanan dolu yağışı nedeniyle mahsulün zarar gördüğünü belirtti.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

“MALLARIN HEPSİ YERDE, ZARARDAYIZ”

Ürünleri satmaya hazırlanırken doğal afetle karşılaştıklarını söyleyen Keskin şöyle konuştu:

Burası 25 dönüm tarla; yarısı limon ve diğer yarısı da erkenci mandalina ektik. Sabah çok kötü bir hava vardı. Birdenbire çok aşırı dolu yağdı. Dolu da bayağı büyüktü, ceviz büyüklüğündeydi. Zaten görünüyor; yapraklar yerde, mahsuller yerde. Tam da biz kesime, yani hasada hazırlık yapıyorduk. Kesime hazırlandığımız sırada ani bir hava şartıyla karşılaştık. Şu anda zaten görünüyor ki malların hepsi yerde. Ne diyeceğimizi bilemiyoruz, şu an zarardayız.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

“DOLU MEYVELERİ MAHVETMİŞ”

Yerdekilerin de dallardaki meyvelerinde yenilmeyecek halde olduğunu belirten Keskin “Dolu meyveleri mahvetmiş; delmiş, ikiye bölmüş. Ağaçta bir tane bile şu anda yenilebilir meyve yok. Bunlar yaklaşık 20 yıllık ağaçlar diyebiliriz. Burada 20 yıllık bir emek var. Tam da dediğimiz gibi, satışa gelecektik, satışa hazırlanıyorduk. Ama hava şartları nedeniyle bunu yapamadık. Yağış sabah saat 09.00 sıralarında başladı ve yaklaşık yarım saat sürdü. Hava bayağı karardı, çok kötüleşti. Bir felaketin geleceği havanın kararmasından ve değişmesinden belli oluyordu" diye konuştu.

20 yıllık emek yarım saatte heba oldu! Hatay’da dolu felaketi: Meyveler delindi, ikiye bölündü

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Hatay Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIHatay

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