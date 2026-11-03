21 ihbarla 2 milyon dolar kazandı: Şamil Tayyar, tanıştığı muhbirin ilginç hikayesini aktardı
Gazeteci ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, 'hayatının en ilginç siması' olarak nitelendirdiği ve akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek geçimini sağladığını belirten kişinin hikayesini paylaştı. Şahısla Tarsus'ta tanıştığını ifade eden Tayyar, "21 ihbarda bulunmuş, 8’i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar ödül kazanmış" dedi.
Tarsus civarında tanıştığı bir şahsın hikayesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan gazeteci ve AK Parti eski Milletvekili Şamil Tayyar, "Bugün Tarsus civarında hayatımın en ilginç simasıyla tanıştım" diyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Şamil Tayyar, yaşadığı şaşkınlığı "Önce 'kafa buluyor' sandım, kurcalayınca 'hayali' olmadığına kanaat getirdim" sözleri ile dile getirdi.
GEÇİM KAYNAĞI MUHBİRLİK
Tayyar, "Adam profesyonel muhbir, bir nevi ödül avcısı" diyerek nitelendirdiği şahsın, yıllarca Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nda (EPDK) mühendis olarak çalıştığını, oradan ayrıldıktan sonra akaryakıt kaçakçılarını ihbar ederek geçimini sağladığını belirtti.
2 MİLYON DOLAR KAZANDI
Eski EPDK çalışanı 'muhbir'in toplamda 21 ihbarda bulunduğunu aktaran Tayyar, "8'i sonuçlanmış, şimdiye kadar yaklaşık 2 milyon dolar 'ödül' kazanmış" sözlerini kullandı.
MUHBİR KAÇAKÇILIĞIN AZALMASINDAN MUZDARİP
Şahsın, yakın çalışmadan dolayı ilgili savcıları, KOM polislerini ve gümrük müfettişlerini tanıdığını vurgulayan Tayyar, "Akaryakıt fiyatlarının artışından o da muzdarip olmuş" dedi.
Tayyar, tanıştığı 'muhbir'in kendisine şu sözleri söylediğini belirtti:
"Abi işler kesat artık, açız yani. Maliyet artınca, vergi farkı düşünce 4/5 yıldır pek kaçakçılık olmuyor. Kaçakçı devleti soyar, şimdi şartlar uygun değil."
Tayyar, muhbirin kaçakçıların eskisi kadar rahat olmaması ve kaçakçılık azaldığı için mutsuz olduğunu söyledi.