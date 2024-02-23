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    • Haberler > Gündem > 23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

    23 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu: Kıskıvrak yakalandılar

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Yerlikaya, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İçişleri Bakanı Yerlikaya, 23 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyonlar sonucunda 61 şüpheli yakalanırken çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

    23 ilde FETÖ'ye yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen 'Kıskaç-8' operasyonunda 61 şüpheli yakalandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma "FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Aziz Milletimizin duası ve destekleriyle terör örgütleri ve onların iş birlikçilerinin nefeslerini keseceğiz" notunu düştü.

    Operasyonlarda çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.

    Yerlikaya'nın açıklamaları şöyle:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Amasya, Ankara, Aydın, Afyonkarahisar, Balıkesir, Batman, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Erzurum, Nevşehir, Ordu, Osmaniye, Rize, Kastamonu, Kırşehir, Kocaeli, Konya, Mardin, Muğla, Sakarya ve Zonguldak’ta FETÖ’ye yönelik gerçekleştirilen “KISKAÇ-8” Operasyonlarında şüphelilerin:

    • Örgütün sözde “Askeri Mahrem Yapılanması” ve “Emniyet Mahrem Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları değerlendirilen,
    • Örgüt içerisinde sorumlu şahıslar ile operasyonel hatlar üzerinden irtibatlı oldukları ve kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları tespit edilen,
    • İfade ve teşhislerde adı geçen, örgütün “Gaybubet Evi” olarak adlandırdığı Hücre Evlerinde saklanan,
    • Örgüt koordinesinde KPSS Çalışma Evlerinde sınavlara hazırlanan ve FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan toplam 61 şüpheli yakalandı.

    Operasyonlar sonucu:

    • Çok miktarda para, dijital materyal ve örgütsel dokümana el konuldu.
    • Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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