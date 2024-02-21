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    • Haberler > Gündem > 5 ilde DEAŞ'a eş zamanlı operasyon! 'Bozdoğan-6'da 47 gözaltı

    5 ilde DEAŞ'a eş zamanlı operasyon! 'Bozdoğan-6'da 47 gözaltı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Ali Yerlikaya, Operasyon, DEAŞ, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı.

    Türkiye, terör örgütleriyle mücadeleye hız kesmeden devam ediyor. Son olarak 'Bozdoğan-6' operasyonları düzenlendi, DEAŞ'a büyük darbe vuruldu. Detayları, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya paylaştı.

    Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yerlikaya, "Aziz milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle mücadelemize aralıksız devam edeceğiz" dedi ve 5 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'Bozdoğan-6' operasyonlarında 47 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

    1 HAZİRAN'DAN BU YANA 1.162 OPERASYON

    Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

    "Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerimizce İstanbul, Kırıkkale, Ankara, Adana ve Bursa’da düzenlenen operasyonlar kapsamında;

    İstanbul’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 22 şüpheli yakalandı.
    Kırıkkale’de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı.
    Ankara’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 15 şüpheli yakalandı.
    Adana’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli  yakalandı.
    Bursa’da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 7 şüpheli yakalandı.

    1 Haziran 2023’ten günümüze kadar DEAŞ’e yönelik toplam 1.162 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2.402 şüpheli yakalandı. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin."

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
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