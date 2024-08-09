26 yıl önce komşusunun kızını öldüren katil zanlısı aynı yöntemle bu kez arkadaşını katletti

Adana'da 1998'de 9 yaşındaki Tuğçe Omita'ya tecavüz edip öldüren, battaniyeye sararak kanala atan Atilla Cücü, geçtiğimiz aylarda bu kez arkadaşını öldürdü. Murat Arlı'yı çuval içinde battaniyeye sararak kanala atan Cücü, "Bir anlık öfkeyle döverek öldürdüm" dedi. Küçük kızın acılı annesi yıllar sonra aynı cinayetle karşısına çıkan katil zanlısı için "Öldü sanmıştım tahliye olmuş" diyerek isyan etti.

Adana'da otogarda çalışan Murat Arlı 10 Mart'ta kayıplara karıştı. Arlı'nın cansız bedeni Karataş ilçesinde deniz kıyısında çuval içinde battaniyeye sarılı çürümüş halde buldu.

TELEFONU OĞLUNA VERMİŞ

Ekipler, cinayeti araştırırken Arlı'nın kapalı olan cep telefonunun IMEI numarasını takibe aldı. Telefonun 4 ay sonra Kars'tan sinyal vermesi üzerine yapılan araştırmada telefonu Arlı'nın otogarda birlikte değnekçilik yaptığı arkadaşı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığı belirlendi. Polis, Adana ve Kars'ta eş zamanlı operasyon düzenleyip, aralarında Cücü ve oğlunun da bulunduğu 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

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"ÖFKE İLE DÖVEREK ÖLDÜRDÜM"

Emniyetteki sorgusunda cinayeti itiraf eden Atilla Cücü'nün, "Otogarda beraber kalıyorduk. Birlikte içki içmiştik, kavga ettik. Bir anlık öfke ile arkadaşımı döverek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve çuvala koyduktan sonra motosikletimle taşıyarak drenaj kanalına attım. Çok pişmanım" dediği öğrenildi.

CÜCÜ TUTUKLANDI 4 KİŞİ SERBEST BIRAKILDI

Sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüphelilerden Atilla Cücü tutuklanırken, diğer 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ÇOCUĞA TECAVÜZ EDİP ÖLDÜRMÜŞ!

Cezaevine gönderilen Atilla Cücü'nün 1998'de cinayet ve tecavüzden cezaevine girdiği ve bir süre önce tahliye olduğu öğrenildi. Cücü'nün o dönem komşusunun 9 yaşındaki kızı Tuğçe Omita'yı kendisine sigara aldırmak bahanesiyle evine çağırdığı, küçük kıza burada tecavüz edip ardından öldürdüğü daha sonra da tıpkı Murat Arlı gibi onun da cesedini battaniyeye sarıp drenaj kanalına attığı ortaya çıktı.

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"KIZIMIN ÖLDÜĞÜ GÜNE GERİ DÖNDÜM"

Atilla Cücü'nün cezaevinden çıkıp tekrar aynı şekilde cinayet işlediğini televizyonda izlediği bir haberde gördüğünü söyleyen Tuğçe Omita'nın acılı annesi Döne Omita, yaşadıklarını gazetecilere anlattı.

Omita, "Meğer ölmemiş de tahliye olmuş. Ve yine cinayet işlemiş. Katillerle beraber yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok. Bu adam benim kızımı öldürüp kanalizasyona atmıştı. Onu televizyonda görünce kızımın öldüğü güne geri döndüm. Sinir krizi geçirdim. Yaşadığım acıyı tarif edemiyorum" dedi.



