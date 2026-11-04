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27 milyardan fazla işlem hacmi vardı: 327 kişiye gözaltı

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27 milyardan fazla işlem hacmi vardı: 327 kişiye gözaltı
Başlık Resmi27 milyardan fazla işlem hacmi vardı: 327 kişiye gözaltı

İçişleri Bakanlığı 21 ilde eş zamanlı düzenlenen nitelikli dolandırıcılık operasyonlarında yakalanan 327 şüpheliden 198'inin tutuklanarak cezaevine gönderildiğini duyurdu. Zanlıların hesaplarında 27,5 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve cumhuriyet başsavcılıklarının koordinasyonunda yürütülen incelemeler sonucunda, 21 ilde düğmeye basıldı.

Operasyonlarda, vatandaşları ağlarına düşüren organize dolandırıcılık şebekesi çökertildi.

ŞEBEKE HANGİ YÖNTEMLERİ KULLANDI?

Şüphelilerin, sigorta şirketlerinden haksız tazminat aldıkları, sahte sağlık raporu vaadinde bulundukları ve kendilerini kamu veya banka görevlisi olarak tanıtarak vatandaşları kandırdıkları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca araç, konut ve yedek parça satışı ile araç kiralamaya yönelik sahte ilanlar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

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Vatandaşları 464 milyon lira dolandırdıkları belirlenen 327 şüpheli yakalandı. Bu kişilerden 198'i tutuklandı. 129 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı.

27 milyardan fazla işlem hacmi vardı: 327 kişiye gözaltı
Başlık Resmi27 milyardan fazla işlem hacmi vardı: 327 kişiye gözaltı

HESAPLARDA DEVASA HAREKETLİLİK

Operasyonun finansal boyutuna ilişkin paylaşılan MASAK raporları ise vurgunun devasa boyutunu gözler önüne serdi.

Şüphelilere ait banka ve finans hesaplarında toplam 27 milyar 509 milyon liralık para trafiği ve işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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