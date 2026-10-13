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Yatırım dolandırıcılarına 39 ilde operasyon! 6 milyarlık para trafiği tespit edildi

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara merkezli yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında 23 vatandaşı 51 milyon TL zarara uğratan şebekeye operasyon düzenlendiğini açıkladı. Şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiği tespit edildi.

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Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturması kapsamında 39 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiğini, 159 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. Soruşturmada şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiğinin bulunduğu, 23 vatandaşın ise toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığının belirlendiği bildirildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların birikimlerini hedef alan suç örgütleri ve dolandırıcılık şebekelerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğünü belirtti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile yürütülen yatırım dolandırıcılığı soruşturmasında şüphelilerin 6 milyar 656 milyon TL’yi aşan para trafiğinin bulunduğu tespit edildi. Soruşturma kapsamında 23 vatandaşın toplam 51 milyon 407 bin 966 TL zarara uğratıldığı belirlendi.

Yatırım dolandırıcılarına 39 ilde operasyon! 6 milyarlık para trafiği tespit edildi
Başlık ResmiYatırım dolandırıcılarına 39 ilde operasyon! 6 milyarlık para trafiği tespit edildi

Suçtan elde edilen gelirleri banka hesapları, kuyumcular, kripto varlık hesapları ve soğuk cüzdanlar üzerinden aktardıkları tespit edilen 215 şüpheliye yönelik 39 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 159 şüpheli gözaltına alındı.

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KUYUMCU ŞİRKETLERİNE YÖNELİK İNCELEME SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında şüphelilere ait banka ve kripto hesaplarına el konuldu. Ayrıca 5 kuyumcu şirketinin altın satışları, stok ve envanterleri, POS cihazları, banka hareketleri ile vergi kayıtlarına ilişkin incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Bakan Gürlek, soruşturmayı yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğüne teşekkür ederek, vatandaşların haklarını ve birikimlerini hedef alan suçlarla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ifade etti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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