Kara kutu değil karavana: 28 kişi ölmüştü, VDR cihazı hiçbir şeyi kaydetmemiş!

KKTC’nin Girne açıklarında 28 kişinin hayatını kaybettiği FiloJet gemi faciasına ilişkin Girne Kaza Mahkemesi’nde görülen davada, Sefer Veri Kayıt Cihazı’nın (VDR) kaza günü dahil hiçbir veriyi kaydetmediği ortaya çıktı. Gözaltındaki 9 şüphelinin tutukluluk hali 7 gün daha uzatıldı.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Denizcilik'e ait FiloJet yolcu gemisi faciasıyla ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor. Olayla ilgili gözaltında bulunan şirket direktörü, kaptanlar ve mürettebatın aralarında yer aldığı 9 şüpheli, mahkeme önüne 12. kez çıkarıldı.

Duruşmada tahkikatı yürüten polis memuru Mehmet Mannaş, geminin VDR (Sefer Veri Kayıt Cihazı) üzerindeki inceleme ve deşifre çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

Yapılan teknik incelemelerde, cihazın kaza günü dahil olmak üzere çeşitli zamanlarda ve 30 Ağustos tarihine ait hiçbir veriyi kaydetmediğinin anlaşıldığı belirtildi.

CİHAZDAN SORUMLU İSİM ARAŞTIRILACAK

Daha önceki değerlendirmelerde gemideki arızaların VDR tarafından kayıt altına alındığı düşünülürken, cihazın arızaları ve sesleri kaydetmediği tespit edildi.

Polis Genel Müdürlüğü tarafından VDR cihazına ilişkin daha ayrıntılı bir ses ve teknik rapor hazırlanacağı, ayrıca cihazın çalışıp çalışmadığını kontrol etme görevinin hangi personele ait olduğunun araştırıldığı ifade edildi.

28 kişi ölmüştü: Kara kutu hiçbir şeyi kaydetmemiş!

35 CAN SİMİDİ YERİNE 14 ADET VARDI

Soruşturma kapsamında geminin güvenlik ve can kurtarma donanımları da masaya yatırıldı. Yapılan tespitlere göre gemide bulunması gereken 35 can simidinden yalnızca 14’ünün mevcut olduğu belirlendi.

Gemide yer alması gereken 12 çocuk can yeleğinin eksik olduğu saptandı. Kaptan köşkü üzerindeki can simitlerinin yazısında eksiklikler olduğu, yangın güvenliği işaretlemeleri ile hava bandı donanımında da noksanlıklar tespit edildi.

TUTUKLULUK SÜRELERİ UZATILDI

Girne Liman Dairesi Başkanlığı görevlilerinin de ifadesine başvurulduğu, 26 Haziran'da gerçekleştirilen denetimlerdeki eksikliklerin şirket yetkililerince tamamlandığı yönünde beyanlar alındığı aktarıldı.

Türkiye ile yürütülen iş birliği çerçevesinde geminin geçmiş kazalarına ilişkin belgelerin temin edildiği ve bugüne kadar 300'ün üzerinde ifade alındığı açıklandı.

Mahkeme heyeti, eksik teknik raporlar, Türkiye'den gelecek belgeler ve soruşturmanın selameti açısından gemi kaptanı ve yardımcısının da aralarında bulunduğu 9 şüphelinin tutukluluk süresini 7 gün daha uzattı.

GEMİ FACİASINDA TUTUKLU YARGILANAN İSİMLER

Görevi Adı Soyadı Şirket Direktörü Ali Özdülger Birinci Kaptan Mustafa Öz İkinci Kaptan Merve Nur Seraslan Baş Makinist Zeki Öz İkinci Makinist Metin Gül Mürettebat Sertan Erol Mürettebat Kadir Kuliyev Mürettebat Vale Hummolov Mürettebat Raşat İbrahimov

| Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı

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