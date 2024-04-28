28 Nisan Pazar Samsun, Amasya, Tokat ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak uyarısı verildi

Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde hava durumuyla ilgili önemli bir uyarı yapıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 28 Nisan Pazar günü için Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Bu yağışlar, kısa süreli ve yerel olarak şiddetli olabilecek nitelikte olacak. Özellikle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve heyelan gibi risklerin artabileceği belirtiliyor. Detaylar şu şekilde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 28 Nisan Pazar günü için gök gürültülü sağanak yağışların beklendiğini duyurdu. Özellikle Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde şiddetli yağışlar öngörülüyor. Uzmanlar, bölgede 4 saatlik bir süre zarfında yerel olarak kuvvetli yağışların meydana gelebileceği konusunda uyarıyor. Merak edilen tüm ayrıntılar şöyle...

28 NİSAN PAZAR HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Orta ve Doğu Karadeniz bölgelerinde 28 Nisan Pazar günü için gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi. Özellikle Amasya, Tokat, Samsun ve Ordu çevrelerinde şiddetli yağışlar öngörülüyor. Hava durumu uzmanları, bu bölgelerde 4 saatlik bir süre zarfında yer yer kuvvetli yağışların etkili olabileceği konusunda uyarıyor.

BUGÜN YAĞMUR VAR MI?

Gökyüzünden gelen ani yağışlar, sel riski, su baskınları, yıldırım düşmesi, yerel dolu yağışları ve heyelan gibi ciddi olumsuzluklara yol açabilir. Bu durumda vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Özellikle ulaşımda aksamalar yaşanabileceği göz önünde bulundurularak, sürücülerin süratlerini düşürmeleri, ani su birikintilerine karşı dikkatli olmaları önem taşıyor.

Meteoroloji yetkilileri, halkın bu uyarıları ciddiye alması ve herhangi bir olumsuz durumda ilgili kurumlarla iletişime geçmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların, su taşkınlarına ve heyelanlara karşı ekstra dikkatli olmaları, gerekirse güvenli bölgelere tahliye olmaları önemle tavsiye ediliyor.