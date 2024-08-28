28 Şubat zihniyeti cezasız kalmadı! Başörtülü öğrenciye ayrımcılık hakkında soruşturma başlatıldı

Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusu başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedilmişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 28 Şubat zihniyeti vurgusu yaparak konuya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi

Diş Hekimliği Kongresi'nde 28 Şubat'ı hortlattılar! Başörtüsü olduğu için kabul edilmedi

Adalet Bakanı Tunç, Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamayı sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Bakan Tunç, İstanbul'da düzenlenecek Dünya Diş Hekimliği Kongresi'nde görev almak isteyen diş hekimliği öğrencisi Dilara Çiçek’in başvurusunun başörtülü olduğu gerekçesiyle reddedilmesiyle ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Tunç sözlerine şöyle devam etti:

"Kadınların inanç, eğitim ve çalışma özgürlüğünü gasp etmek 28 Şubat zihniyetidir. Bu zihniyet eski Türkiye’de kalmıştır.

Anayasamıza göre herkes vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse dini inanç ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz.

Temel hak ve özgürlüklerin önünü açtığımız ülkemizde din ve vicdan özgürlüğüne sığmayan bu ayrımcı yaklaşım asla kabul edilemez.

Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir"