Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 29 kişi can vermişti... Beşiktaş'taki gece kulübü yangınının itfaiye raporu ortaya çıktı

29 kişi can vermişti... Beşiktaş'taki gece kulübü yangınının itfaiye raporu ortaya çıktı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
29 kişi can vermişti... Beşiktaş&#039;taki gece kulübü yangınının itfaiye raporu ortaya çıktı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Beşiktaş'ta gece kulübünde tadilat sırasında 29 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İtfaiye Daire Başkanlığı Avrupa Yakası İtfaiye Şube Müdürlüğünce rapor hazırlandı.

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi'ndeki gece kulübünün olduğu 16 katlı binada 2 Nisan'da meydana gelen yangına ilişkin raporda, eğlence mekanının mal kabul bölümünde yoğun duman ve alevli yanmanın olduğu belirtildi.

Bu alanda bulunan elektrik panolarında patlamaların meydana geldiğinin görüldüğü, ekiplerin mal kabul girişi, binanın otopark girişi üst bölümünde bulunan ofis penceresi ve binanın yan kısmındaki muhasebe ofisinden içeriye girerek müdahale edip yangını söndürdüğü bilgisi verilen raporda, ağırlıklı olarak mal kabul bölümünden kurtarma çalışmalarının devam ettiği, sokak üzerinden tabyalanan otomatik merdivenli kurtarma aracıyla üst katlardaki bina sakinlerinin kontrol edilip güvenli bölgelerde kalmalarının sağlandığı, servis merdiveninde mahsur kalan 15 yaşındaki bir çocuğun kurtarıldığı aktarıldı.

İlgili Haberler

Yangının söndürülmesinin ardından inceleme yapıldığı kaydedilen raporda, "İşletmenin mal kabul bölümü girişine göre yaklaşık 15 metre mesafede yanmaya dayalı ağır tahribatın ve deformasyonun oluştuğu gözlemlenmiştir. Bu alanda yapılan detaylı incelemede ise tadilat amacıyla kullanılan ve prize takılı halde bulunan elektrikli kaynak makinesi, elektrikli metal kesme motoru ve benzeri elektrikli ev aletleri, ayrıca muhtelif sayıda sanayi tipi oksijen tüplerinin bulunduğu gözlemlenmiştir. Belirtilen el aletlerinin tadilat çalışması yapılan işletme dahilinde çeşitli noktalarda olduğu da görülmüştür." ifadelerine yer verildi.

İlgili Haberler

İşletmedeki güvenlik kamera kayıtlarında yangının 2 Nisan'da saat 12.44'te başladığı bildirilen raporda, şu tespitlerde bulunuldu:

"Mal kabul giriş kapısından yaklaşık 15 metre mesafede sahneye geçişte ve sağ tarafta bulunan localara çıkış alanında yapılan kaynak çalışması sırasında elektrikli kaynak makinesinden çıkan kıvılcımların kolay yanıcı nitelikteki malzemeleri (ses yalıtım, izolasyon ve döşeme malzemeleri ve benzeri) tutuşturmasıyla yangın olayının başladığı, hızla gelişerek çevresine yayıldığı gözlemlenmiştir. Çalışanların portatif yangın söndürme cihazları ile (kuru kimyevi toz) yangını söndürmeye çalıştıkları görülmüştür. Yangının hızla büyümesi ve yayılması esnasında işletme dahilinde yoğun duman oluştuğu ve elektriğin kesildiği anlaşılmıştır. İş yeri dahilinde acil durum aydınlatmalarının, yönlendirme levhalarının olmadığı, mevcut sprinkler söndürme sistemi ve yangın dolaplarının çalışmadığı tespit edilmiştir. Tüm çalışmalarımız sonucunda yangın tarafımızca söndürülmüş olup kurtarma faaliyetlerimiz kapsamında eğlence merkezi dahilindeki farklı noktalarda hareketsiz yatar vaziyette bulunan kişiler, tarafımızca bulundukları yerden dış alana çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edilmiştir."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
Yazın hazırlanıp 8 ay bekletiliyor! Tamamen doğal, lezzeti de bir başkaHuawei P sersiyle vedalaşıyor! Huawei Pura serisi duyuruldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Otobüsün arkasında yazanlar sürücüleri ikiye böldü: Şoför arkadaş Esra Erol'u canlandırıyor - GündemOtobüsün arkasında yazanlar sürücüleri ikiye böldüSilah sesini takip eden çobanlar cesetle karşılaştı! Son sözü 'Beceremedim albayım' olmuş - Gündemİntiharın arkasındaki not yürek sızlattıTevfik Göksu'nun yerine geçti! AK Parti İBB Grup Başkanvekili Zeynel Abidin Okul oldu - GündemAK Parti'de görev değişimi! İşte Göksu'nun yerine gelen isimTürkiye'ye en fazla turist komşu ülkelerden! İlk sırada İranlılar var - Gündemİlk sırada komşu ülke varEmeklilik hayalleri mahkemede sona erdi! 182 kişi hakim karşısında - GündemEmekli olma hayali mahkemede bitti!Halfeti'de 2 tekne kafa kafaya çarpıştı! Panik anları kamerada - Gündem2 tekne kafa kafaya çarpıştı! Panik anları kamerada
Sonraki Haber Yükleniyor...