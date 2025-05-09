3 bin 200 rakımda zorlu mücadele: 4 metrelik kar yığınları temizlendi

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nda, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından Kırklar Dağı'nda yürütülen çalışma sonucu 3 bin 200 metre rakımda yer alan Kırklar Mescidi'ne ulaşımı sağlayan yol açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, mayıs ayında zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nda, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Kırklar Dağı'nda ulaşımı sağlamak için yoğun mesai harcandı.

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen ve bölge halkı için önemli ziyaret noktası olan Kırklar Mescidi'ne ulaşımı sağlayan yolda iş makineleriyle kar küreme çalışması yapıldı. Yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyen ekipler, yaklaşık 3 kilometrelik yolu açtı.

Karla kaplı güzergahın ulaşıma açılmasıyla birlikte hem yaylaya ulaşım kolaylaştı, hem de vatandaşlar Kırklar Mescidi'nde cuma namazını kılma imkanı buldu.