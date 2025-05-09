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3 bin 200 rakımda zorlu mücadele: 4 metrelik kar yığınları temizlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3 bin 200 rakımda zorlu mücadele: 4 metrelik kar yığınları temizlendi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Trabzon'un Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nda, büyükşehir belediyesi ekipleri tarafından Kırklar Dağı'nda yürütülen çalışma sonucu 3 bin 200 metre rakımda yer alan Kırklar Mescidi'ne ulaşımı sağlayan yol açıldı.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi ekipleri, mayıs ayında zorlu doğa koşullarıyla mücadele ediyor. Çaykara ilçesine bağlı Şekersu Yaylası'nda, Bayburt-Trabzon sınırında yer alan Kırklar Dağı'nda ulaşımı sağlamak için yoğun mesai harcandı.

3 bin 200 rakımda zorlu mücadele: 4 metrelik kar yığınları temizlendi - 1. Resim

Deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte inşa edilen ve bölge halkı için önemli ziyaret noktası olan Kırklar Mescidi'ne ulaşımı sağlayan yolda iş makineleriyle kar küreme çalışması yapıldı. Yer yer 4 metreyi bulan kar yığınlarını temizleyen ekipler, yaklaşık 3 kilometrelik yolu açtı.

3 bin 200 rakımda zorlu mücadele: 4 metrelik kar yığınları temizlendi - 2. Resim

Karla kaplı güzergahın ulaşıma açılmasıyla birlikte hem yaylaya ulaşım kolaylaştı, hem de vatandaşlar Kırklar Mescidi'nde cuma namazını kılma imkanı buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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