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3 dakikada 350 bin TL’lik zarar, karton karton çaldılar, rafları boşalttılar! Saniye saniye hırsızlık anları

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Esenyurt’ta bir markete giren 6 şüpheli, 3 dakika içinde kartonlarca sigara çaldı. Şüphelilerin camı açamayınca levye ile kapıyı kırdıklarını anlatan mahalle sakini “250, 350 bin TL bir zarara sokup rahat bir şekilde çekip gittiler, sanki kendi evine giriyorlarmış gibi" diye konuştu.

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İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir marketi gözüne kestiren 6 şüpheli, sabah saat 07.00 sıralarında minibüsle geldi. Şüpheliler, kısa sürede kepenk ve kapıyı kırarak içeri girdi.

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350 BİN TL’LİK SİGARA ÇALDILAR

Yaklaşık 3 dakika içerisinde yaklaşık 350 bin TL değerindeki sigarayı çalan şahıslar, geldikleri araçla kaçtı.

3 dakikada 350 bin TL’lik zarar, karton karton çaldılar, rafları boşalttılar! Saniye saniye hırsızlık anları
Başlık Resmi3 dakikada 350 bin TL’lik zarar, karton karton çaldılar, rafları boşalttılar! Saniye saniye hırsızlık anları

ARAÇ DA ÇALINTI ÇIKTI

Soygun sırasında alarmın çalmasıyla çevredeki vatandaşlar bağırarak hırsızlara müdahale etmeye çalıştı. Olaydan dakikalar sonra iş yerine gelen iş yeri sahibi ise durumu polise bildirdi. Soygunda kullanılan aracın çalıntı olduğu öğrenilirken, şüphelileri arama çalışmaları devam ediyor.

3 dakikada 350 bin TL’lik zarar, karton karton çaldılar, rafları boşalttılar! Saniye saniye hırsızlık anları
Başlık Resmi3 dakikada 350 bin TL’lik zarar, karton karton çaldılar, rafları boşalttılar! Saniye saniye hırsızlık anları

“CAMI AÇAMAYINCA KAPIYI KIRMIŞLAR”

Mahalle sakini Bülent Engin, o anları şöyle anlattı:

"Sabah 07.00 ile 07.20 arasında gelişen bir olay. İnsanlar sabah namazından camiden gelirken buraya bir tane beyaz minibüsün yanaştığını görüyorlar. Kapıyı zorlamışlar, açamayınca ellerindeki levye ile kapının kepengini çıkarmışlar. Camı açamayınca levye ile cama vurmuşlar. Camı da kıramayınca kapıyı komple kırmışlar.

“BAĞIRDIK, DUYMAMIŞ GİBİ DAVRANDILAR”

“Gürültü ile dışarı fırladım, bağırdık ama bizi duymuyorlarmış gibi davrandılar” diye belirten Engin şüphelilerin tavırlarının rahat olduğunu belirterek “Sanki kendi evine giriyorlarmış gibi çekip gittiler” dedi.

3 dakikada 350 bin TL’lik zarar, karton karton çaldılar, rafları boşalttılar! Saniye saniye hırsızlık anları
Başlık Resmi3 dakikada 350 bin TL’lik zarar, karton karton çaldılar, rafları boşalttılar! Saniye saniye hırsızlık anları
Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Esenyurt
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