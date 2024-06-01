30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu’dan acı haber
Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Ankara’da trafik kazası geçiren 30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu hayatını kaybetti. Kazada Karakuzu idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı öğrenildi.
Korkunç kaza, sabah 05.30 sıralarında Ankara - Nallıhan Karayolunda meydana geldi.
KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI
Alınan bilgilere göre, polis memuru Burak Karakuzu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
MEMLEKETİNE GİDİYORDU
Karakuzu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan S.K.’nın yaralandığı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği belirtildi. Polis memuru Burak Karakuzu'nun, memleketi Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.
Düzenleyen: Melin Öztürk - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı