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30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu’dan acı haber

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu’dan acı haber
Polis Memuru, Trafik Kazası, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ankara’da trafik kazası geçiren 30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu hayatını kaybetti. Kazada Karakuzu idaresindeki otomobilin kontrolden çıkarak takla attığı öğrenildi.

Korkunç kaza, sabah 05.30 sıralarında Ankara - Nallıhan Karayolunda meydana geldi. 

KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATTI

Alınan bilgilere göre, polis memuru Burak Karakuzu idaresindeki otomobil, kontrolden çıkarak takla attı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

30 yaşındaki polis memuru Burak Karakuzu’dan acı haber - 1. Resim

MEMLEKETİNE GİDİYORDU

Karakuzu’nun hayatını kaybettiği belirlenirken, araçta bulunan S.K.’nın yaralandığı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye nakledildiği belirtildi. Polis memuru Burak Karakuzu'nun, memleketi Nallıhan'a gitmek için yola çıktığı öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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