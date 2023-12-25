25 Aralık 2023 16:52 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 17:29

13 Mayıs 2014'te Manisa'nın Soma ilçesindeki kömür madeninde meydana gelen yangın sonucunda 301 madencinin hayatını kaybettiği Soma maden faciasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en yüksek can kaybına neden olan iş ve madencilik kazası olarak tarihe geçmişti.

3 yıldan fazla süren dava sürecinde kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verilmeyen olayda, Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 28 kamu çalışanı hakkında kamu davası açıldı.

9 YIL SONRA KAMU DAVASI AÇILDI

Soma Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yazılı bir açıklama yapılarak, yaklaşık 9 yıl önce Soma Eynez Maden Ocağında 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasıyla ilgili yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında kamu davası açıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "13 Mayıs 2014 tarihinde Soma ilçemizde yaşanan ve 301 madencimizin vefatıyla sonuçlanan maden kazası nedeniyle Soma Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma neticesinde ihmali bulunan 28 kamu görevlisi hakkında iddianame düzenlenerek Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesine kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

8'İ TUTUKLU 45 SANIK

Soma Maden faciasıyla ilgili olarak 13 Nisan 2015 tarihinde 8’i tutuklu 37'si tutuksuz toplam 45 sanık, 162 mağdur yaralı, 487 maktul müşteki ve 436 tanık ile Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan ceza davası 11 Temmuz 2018 tarihinde görülen 22. duruşma ile tamamlandı.

Soma Kömür İşletmeleri yönetim kurulu başkanı, genel müdürü, işletme müdürü ve yardımcısının da içlerinde bulunduğu 14 sanık hapis cezası alırken, diğer 37 sanık beraat etti. 9 Şubat 2021'de tutukluların, tutuksuz yargılanmalarına karar verildi.











