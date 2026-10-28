32 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 423 şüpheli yakalandı, 298'i tutuklandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye genelinde 32 ilde uyuşturucu madde satıcıları ve yasa dışı kenevir ekimine yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. Jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlarda 423 şüpheli yakalanırken 298'i tutuklandı, 125'i hakkında adli kontrol kararı verildi. Aramalarda 560 kilogram uyuşturucu madde ve 435 bin 553 uyuşturucu hap ele geçirilirken 119 bin 772 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

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İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticareti ile yasa dışı kenevir ekimine yönelik 32 ilde geniş kapsamlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu. Binlerce jandarma personelinin katıldığı eş zamanlı operasyonlarda yüzlerce şüpheli yakalanırken yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

32 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca uyuşturucu madde satıcılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi.

Operasyonlar Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kilis, Konya, Manisa, Mardin, Mersin, Niğde, Ordu, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlara bin 953 narkotik ve asayiş ekibi ile 9 bin 765 personel katıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Analiz ve Takip Timleri de çalışmalarda aktif görev aldı.

32 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 423 şüpheli yakalandı, 298i tutuklandı

560 KİLOGRAM UYUŞTURUCU VE 435 BİN HAP ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda 560 kilogram uyuşturucu madde ile 435 bin 553 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ayrıca yasa dışı ekim yapılan alanlarda tespit edilen 119 bin 772 kök kenevir ve skunk bitkisi imha edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların uyuşturucu üretiminin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespiti ve sokak satıcılarının yakalanması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

32 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 423 şüpheli yakalandı, 298i tutuklandı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN UYUŞTURUCU SATIŞI

Jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda, şüphelilerin uyuşturucu ticaretinde sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarını kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin internet üzerinden uyuşturucu madde satışı yaptıkları, yasa dışı kenevir ve skunk yetiştirerek uyuşturucu üretimine kaynak sağladıkları ve uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttükleri bildirildi.

32 ilde dev uyuşturucu operasyonu! 423 şüpheli yakalandı, 298i tutuklandı

298 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Operasyonlarda toplam 423 şüpheli yakalandı.

Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 298'i tutuklanırken 125'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

İçişleri Bakanlığı, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesi, yasa dışı ekim alanlarının tespit edilmesi ve sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

Bakanlık, operasyonlarda görev alan jandarma personelini, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığını ve Cumhuriyet Başsavcılıklarını da tebrik etti.

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