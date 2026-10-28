39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi İstanbul'da düzenlendi! İş ve sanat dünyası buluştu
Lobin International tarafından Taş Yapı ev sahipliğinde düzenlenen 39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, İstanbul'da kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdi. Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan'ın katıldığı zirvede tüketici hakları, ticarette güven, kalite standartları ve Ahilik geleneği ele alındı. Etkinliğin ardından düzenlenen gala gecesinde ise iş, sanat ve cemiyet dünyasından çok sayıda isim buluştu.
Lobin International tarafından Taş Yapı ev sahipliğinde gerçekleştirilen 39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi, kamu, iş dünyası, akademi ve sivil toplum temsilcilerini İstanbul’da buluşturdu.
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, açılış konuşmasında tüketici haklarının korunması, ticarette güven ortamının güçlendirilmesi ve kalite standartlarının geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Gürcan, tüketici memnuniyetini esas alan çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.
TURANLI DA AÇILIŞ KONUŞMACILARI ARASINDA YER ALDI
Zirveye ev sahipliği yapan Taş Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı da açılış konuşmacıları arasında yer aldı.
USTAOĞLU, AHİLİK GELENEĞİNİN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKTİ
Lobin International Yönetim Kurulu Başkanvekili Fehim Ustaoğlu, konuşmasında Anadolu’nun köklü ticaret mirası Ahilik kültürünü ele aldı.
Ustaoğlu, Ahiliğin dürüstlük, meslek ahlakı ve kalite anlayışını esas alan yapısıyla günümüz iş dünyasına da yol gösterdiğini belirtti.
ZİRVENİN KONUŞMACILARI TÜKETİCİ HAKLARINI VE İŞ DÜNYASINI DEĞERLENDİRDİ
Açılışın ardından zirve iki oturumla devam etti.
İlk oturum, Dr. Mustafa Necip Uludağ moderatörlüğünde “Evrensel Tüketici Hakları ve Ticaret” başlığıyla gerçekleştirildi. İkinci oturumun moderatörlüğünü ise Prof. Dr. Uğur Özgöker üstlendi.
Zirvenin konuşmacıları arasında Diplomatlar Birliği Başkanı Halil Sert, Özgür Ulupınar, Sinbo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Demir, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Dr. Azmi Ofluoğlu, Ertan Özyiğit, Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Nihat Şen, Özteknik Yönetim Kurulu Başkanı Merve Ünler ve Fuzul Tasarruf Finansman Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Akbal yer aldı.
Oturumlarda tüketici hakları, uluslararası ticaret, değişen piyasa koşulları, finansman modelleri ve iş dünyasının geleceğine ilişkin görüşler paylaşıldı.
Zirvenin sunuculuğunu Derya Şahin gerçekleştirdi.
GALA GECESİNDE ÜNLÜ İSİMLER BİR ARAYA GELDİ
Zirvenin ardından düzenlenen gala yemeği, iş, sanat ve cemiyet dünyasından davetlilerin katılımıyla gerçekleşti.
Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu üstlendiği geceye Devran İskender, Ece Mumay, Yusuf Güney, İpek Tenolcay, Emel Yıldırım ve Ozan Orhon gibi tanınmış isimler katıldı.
Davetliler arasında Babaeski Belediye Başkanı Dr. Fırat Yayla da yer aldı.
Gala boyunca katılımcılar görüş alışverişinde bulunma ve farklı sektörlerden temsilcilerle bir araya gelme fırsatı yakaladı.
39 YILLIK GELENEK SÜRÜYOR
1988 yılında dönemin Maliye Bakanı Adnan Kahveci’nin desteğiyle temelleri atılan tüketici hareketi, 39. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi ile köklü geleneğini sürdürdü.
Lobin International öncülüğündeki etkinlik, tüketici bilincinin geliştirilmesi, kalite kültürünün yaygınlaştırılması ve sektörler arası iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik mesajlarla tamamlandı.