4 milyon m²ye sağlık vadisi! İlk hedef yarı yarıya yerlileşme

Ankara ve İstanbul’da 4 bin dönüm üzerine Türkiye’nin sağlık alanındaki dışa bağımlılığını azaltacak Sağlık Vadisi kurulması kararı Resmî Gazete’de yayımlandı.

ESMA ALTIN'IN HABERİ - Türkiye’de sağlık alanında bir teknoloji ve üretim üssü görevi görecek Türkiye Sağlık Vadisi’nin kurulması kararı Resmî Gazete’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı. Karara göre Sağlık Vadisi’nde sağlık alanındaki eğitim, araştırma, geliştirme, biyoteknoloji ve bilişim kapasitesinin artırılması kapsamında, ilaç ve tıbbi teknolojiler alanında AR-GE, klinik araştırmalar ve üretim hazırlık aşamalarını içeren entegre bir sağlık sisteminin oluşturulması için gerekli faaliyetler yürütülecek. Buna göre, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından bir şirket kurulacak. Türkiye Sağlık Vadisi, bütün bu özellikleriyle sağlık teknolojilerinde yerlileştirme ve millîleştirme adına önemli bir adım olacak.

TOPLAM 4 BİN DÖNÜMLÜK ALANDAN OLUŞACAK

Ankara’da Bilkent Şehir Hastanesine yakın bir endüstri bölgesi olarak inşa edilmesi planlanan alanda, Veri Simülasyon Merkezi de kurulacak. Başta savunma sanayii olmak üzere diğer sektörlerden teknoloji transferi sağlayan projeler de desteklenecek.Toplam 4 bin dönümlük (4 milyon metrekare) alandan oluşacak vadinin, ilk etabı bin dönüm üzerine kurulacak ve burada daha çok tıbbi cihaz ve ürünlerin üretimi sağlanacak. Üç bin dönümlük ikinci etapta ise tıbbi cihaz, ilaç ve kimyasal esaslı büyük tesisler bulunacak. Vadide ilk etapta ilaç, malzeme ve cihazın en az yüzde 50 oranında yerlileştirilmesi planlanıyor. Türkiye Sağlık Vadisi’nin Ankara’nın yanı sıra İstanbul Sancaktepe’de de kurulması planlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Vadisi’yle ‘sağlık, bilim ve teknolojileri alanında istikbalimiz için söyleyecek sözüm, yapacak işim var’ diyen herkesi kuşatacak bir ekosistem kurulduğunu söyledi.