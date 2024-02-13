Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
 •      
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Üyelik
  • Seçim
  • E-Gazete
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer

    • 4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakladı

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    Çocuk, Hastane, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Bursa'nın İnegöl ilçesi Yenice Mahallesi'nde bir evde meydana gelen olayda 4 yaşındaki Gönül, 11 yaşındaki ablasını bıçakla yaraladı. Olay saat 18.30 sıralarında Yenice Mahallesi Refah Sokak'taki bir evde meydana geldi.

    Hakan-Cansu K. çifti 2 çocuğunu evde bırakıp markete gitti. 12 yaşındaki Elif K., 4 yaşında kardeşi Gönül ile evde oynamaya başladı. O sırada mutfağa giden Gönül, aldığı bıçakla sinirlendiği ablasını 2 yerinden yaraladı.

    TEDAVİYE ALINDI

    Eve gelen anne Cansu K., kanlar içinde kalan kızını görünce şoke oldu. Anne yaralı kızını kucaklayıp özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı. Yaralı çocuk tedavi altına alındı.

    4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakladı

    ABLASINDAN ÖPEREK ÖZÜR DİLEDİ

    Ablasını gören Gönül, önce gözyaşı döktü sonra ablasını öperek özür diledi. Olayı anlatan abla Elif K., "Ben camdan dışarıya bakıyordum. Kardeşim de mutfaktan aldığı bıçakla, dışarıya niye bakıyorsun diyerek beni bıçakladı. Bacağımın 2 yerinden bıçakladı." dedi.

    4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakladı

    "KÜÇÜK  KARDEŞİM ABLAMI BIÇAKLADI"

    Olayı anlatan anne Cansu K., "Ben markete kadar gitmiştim. Bir süre sonra eve dönerken oğlum yanıma koşarak geldi. 'Küçük kardeşim ablamı bıçakladı' dedi. Eve geldiğimde kızım kanlar içindeydi. Hemen bir taksiyle hastaneye getirdim." dedi. Yaralanan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

    4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakladı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    ÇocukHastane
    Haberler > Gündem > 4 yaşındaki çocuk, 11 yaşındaki ablasını bıçakladı
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Antalya sele teslim: 1 kişi can verdi, 13 saatte 3 aylık yağış düştü - GündemAntalya sele teslim! 1 de can kaybı varSarıgül, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'e sahip çıktı - GündemSarıgül, CHP'den istifa eden Gürsel Tekin'e sahip çıktıKediyi işkence ederek öldüren caniye iyi hal indirimi hayvanseverleri ayağa kaldırdı - GündemKediyi canice öldüren şahsa iyi hal indirimi çileden çıkardıMersin'de yakalanan DEAŞ'lı tutuklandı: Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktı - GündemAkkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalıştığı ortaya çıktıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünyaya mesaj: Gazze'deki katliam durdurulmalı - GündemErdoğan'dan dünyaya çok net mesajlarHamza Dağ, vaatlerini açıkladı! İzmir Körfezi'ne tüp geçit, otopark ücretlerine indirim... - GündemDağ'dan vaatler: Otopark ve suya indirim, İzmir'e tüp geçitDiyarbakır'da 'Kahramanlar-50' operasyonu! 1'i gri kategoride 2 terörist etkisiz - GündemŞehitlerimizin kanı yerde kalmadıDini nikahlı koca dehşet saçtı! Anne ve oğluna kurşun yağdırdı - GündemKarısını ve üvey oğlunu katletti35 bin sağlıkçı alımı için takvim başladı! Bakan Koca duyurdu - Gündem35 bin sağlıkçı alımı için takvim başladı!Beşiktaş'ta denize düşen 2 kişiden biri hayatını kaybetti - GündemBeşiktaş'ta inşaatta çökme! Denize düşen 2 kişiden biri öldü
    Sonraki Haber Yükleniyor...