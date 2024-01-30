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    • 4 yılda 8 defa soyuldu! "Hırsızlar çalıyor, biz alıyoruz"

    Ankara'da 4 yılda 8 defa evi soyulan vatandaş, yaşadığı duruma isyan etti. Artık eşyalarını arabasında taşıdığını söyleyen ev sahibi Mustafa Yazı, "Hırsızlar çalıyor biz alıyoruz" dedi.

    Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    - Güncelleme:
    4 yılda 8 defa soyuldu! &quot;Hırsızlar çalıyor, biz alıyoruz&quot;
    Ankara, Sincan, Hırsız, Haber

    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Ankara'nın Sincan ilçesinde yaşayan Mustafa Yazı isimli bir vatandaşa ait yazlık eve son 4 yılda 8 kez hırsızlar girdi. Torunu Alperen Berke Yazı ile şehrin stresini atmak için yazlık evine giden Mustafa Yazı, 8'inci kez evinin soyulduğunu fark etti. Yaşadığı duruma isyan eden Yazı, "Bu hırsızlardan ne çektik. Bu 1 değil, 2 değil, 8 oldu" dedi.

    Ev sahibi Yazı, hırsızların bu sefer evinin deposuna girdiğini, tesisat malzemelerinin ve alüminyum çaydanlığın çalındığını söyledi. Hırsızlara seslenen Yazı, "Eğer bir ihtiyacınız varsa gelin bana sorun 'benim ihtiyacım var' diye söyleyin, ben size yardımcı olurum" dedi.

    "HIRSIZLAR ÇALIYOR, BİZ ALIYORUZ"

    Mustafa Yazı evine son olayla birlikte 8'inci kez hırsız girdiğini belirterek, "Binamıza 8 kere hırsız girdi. İçeride bulunan malzemeleri aldılar. Depoda bulunan tesisat bataryaları vardı. Bunları alıp götürdüler.

    4 yılda 8 defa soyuldu! "Hırsızlar çalıyor, biz alıyoruz"

    Hırsızdan kurtulduk derken tekrar başladılar, şu anda ne yapacağımızı şaşırdık. Yetkililerden yardım bekliyoruz. En son 1 yıl önce hırsız girmişti eve o günden bugüne rahattık. Şu anda tekrar başladılar.

    Bu hırsızlardan ne çektik. Bu 1 değil, 2 değil, 8 oldu. Eğer bir ihtiyacınız varsa gelin bana sorun 'benim ihtiyacım var' diye söyleyin ben size yardımcı olurum.

    Bu olaylardan sonra artık malzemeleri evde bırakmıyoruz. Geleceğimiz zaman arabanın arkasına atıp getiriyoruz sonra geri götürüyoruz. Hırsızlar çalıyor biz alıyoruz" dedi.

    "HIRSIZLARLA UĞRAŞMAKTAN YILDIK"

    Mustafa Yazı'nın torunu Alperen Berke Yazı ise yazlık eve streslerini atmak için geldiklerini ancak hırsızlardan korkmaya başladıklarını dile getirerek, "Biz buraya huzur bulmaya geliyoruz ama hırsızlarla uğraşmaktan yıldık. Önceden 7 kere eve girdiler çeşitli malzemeleri çaldılar. Şimdi de evin deposuna girdiler" ifadelerini kullandı.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    AnkaraSincanHırsız
    Haberler > Gündem > 4 yılda 8 defa soyuldu! "Hırsızlar çalıyor, biz alıyoruz"
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