407 internet sitesine erişim engellendi
Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 407 internet sitesine erişim engeli getirildi.
Ankara İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen sanal devriye faaliyetlerinde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve müstehcen içerikli paylaşım yaptığı belirlenen 407 internet sitesine erişim engellendi.
793 SOSYAL MEDYA HESABI İNCELENDİ
Alınan bilgiye göre, 16-22 Kasım tarihlerinde yürütülen sanal devriye ve açık kaynak araştırma faaliyetleri kapsamında, 793 sosyal medya hesabı ve URL adresi incelendi.
YASA DIŞI BAHİS, MÜSTEHCENLİK...
İncelemeler sonucunda, 342 internet sitesinin yasa dışı bahis oynanmasına imkan sağladığı, 5 internet sitesinde oltalama yöntemiyle dolandırıcılık yapıldığı, 60 internet sitesinin ise müstehcen içerikli paylaşımlarda bulunduğu belirlendi.
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Siber Güvenlik Başkanlığına bildirilen söz konusu internet sitelerine erişim engeli getirildi.