5 gündür kayıp olarak aranıyordu! Muhammet Çıralı’dan kötü haber

Denizli'nin Tavas ilçesinde kaybolan ve 5 gündür kendisinden haber alınamayan 25 yaşındaki Muhammet Çıralı'nın cansız bedeni, Aydın'ın Kuyucak ilçesinde bulundu. Çıralı’nın motosiklet kazası sonucu öldüğü üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, Aydın'ın Kuyucak ilçesinin Başaran Mahallesi'nde kötü koku duyan vatandaşlar, arazide bir kişinin hareketsiz yattığını fark etti.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından kimliği belirlenen gencin Denizli'de 5 gündür kayıp olarak aranan Muhammet Çıralı (25) olduğu öğrenildi.

ÖLÜMÜNDE MOTOSİKLET KAZASI ŞÜPHESİ

Olay yerindeki incelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aydın Adli tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelere göre Çıralı'nın motosiklet kazası sonucu olay yerinde öldüğü düşünülüyor.

5 GÜNDÜR KAYIPTI

Öte yandan, Çıralı'nın ailesinin 21 Temmuz Cumartesi gününden beri kendisinden haber alamadığı ve kayıp ilanı verdiği belirtildi. Her yerde evlatlarını arayan ailenin oğullarının yerini bulan kişi içinde 250 bin TL para ödülü verecekleri öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.