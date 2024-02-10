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    • 5 milyarlık vurgun yapmışlardı! Sedat Ocakçı dahil 27 kişi tutuklandı

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    İzmir, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İzmir’de yüksek faiz vaadiyle binlerce kişiden 5 milyar 123 milyon TL para topladığı belirtilen Ocakçı Holding’in sahibi Sedat Ocakçı ile eşi Seçilay Ocakçı’nın da aralarında olduğu 27 kişi tutuklandı.

    Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınan holding sahibi Sedat Ocakçı ile eşi S.O'nun da aralarında bulunduğu 32 şüphelinin savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

    27 KİŞİ TUTUKLANDI

    Zanlılardan 5'i çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol kararıyla salıverildi. Örgütün elebaşılığını yaptıkları öne sürülen holding sahibi Ocakçı ile eşi S.O'nun da aralarında olduğu 27 şüpheli tutuklandı.

    5 milyarlık vurgun yapmışlardı! Sedat Ocakçı dahil 27 kişi tutuklandı

    NE OLMUŞTU?

    Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında aralarında holdingin sahibi Sedat Ocakçı, eşi S.O. ve çalışanlarının da bulunduğu 32 şüpheli, İzmir, Tokat, Mersin, Ankara ve Adana'daki eş zamanlı baskınlarda gözaltına alınmıştı.

    Ekiplerce, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkma hazırlığında olduğu öne sürülen holdingin kurucusu ve sahibi Ocakçı ve eşi S.O, Adana'da saklandıkları ikamette yakalanmıştı. Şüpheli S.O'nun 2017'de Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında üsteğmen olarak görev yaptığı Türk Silahlı Kuvvetlerinden açığa alınarak ihraç edildiği, operasyonda gözaltına alınanların arasında emekli Tuğgeneral M.R.A'nın da bulunduğu belirlenmişti.

    İzmir'deki 27 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "nitelikli dolandırıcılığın" yanı sıra "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak" suçlamasıyla Karşıyaka Adliyesi'ne sevk edilmişti.

    5 milyarlık vurgun yapmışlardı! Sedat Ocakçı dahil 27 kişi tutuklandı

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
    İzmir
    Haberler > Gündem > 5 milyarlık vurgun yapmışlardı! Sedat Ocakçı dahil 27 kişi tutuklandı
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