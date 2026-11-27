Bakırköy'de bakım evinde kalan 80 yaşındaki kadının evini kendi üzerlerine geçirmeye çalışan, hesabındaki 4 milyonu çuvallarla çeken doktor ve 2 personeli hakkında mahkeme kararını verdi. Doktor ‘zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla, 2 personel ise "zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Bakırköy'de özel bir bakımevinde kalan psikotik bozukluğuna sahip Aynur Karagöz'ün (80) kaldığı bakımevinin doktoru Deniz V.B., ölünceye kadar Karagöz'e bakma sözleşmesi adı altında mahkemeye başvurdu.

Karagöz’ün doktoru olmasının yanı sıra aynı zamanda vasisi de olan Deniz V.B.’nin bu talebini mahkeme reddetti. Kararda Karagöz'ün maddi durumunun iyi olduğu, üzerine kayıtlı taşınmaz bulunduğu, taşınmazın kirada olduğu, emekli maaşı bulunduğu belirtildi.

ISRAR ETTİ, VASİLİĞİ ELİNDEN GİTTİ

Yaşlı kadının vasisi ve doktor olan bakımevi sahibi Deniz V.B., mahkemeye ısrarla taşınmazın kendi adına devredilmesine yönelik yeni başvuruda bulundu. Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi, bakımevi sahibi Deniz V.B.'yi vasilik görevinden aldı ve vasi olarak resen Avukat Umut Volkan Kirişçi'yi atadı.

5 milyona yakın parayı çuvallarla taşımışlar! Bakım evinde kalan yaşlı kadına çirkin tuzakta karar, vasisi olan doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası

4 MİLYONU ÇUVALLARLA TAŞIDILAR

Yapılan araştırmalar neticesinde yaşlı kadının hesap hareketlerinde ve malvarlığında anormallik tespit edildi. Karagöz'ün vasisi Deniz V.B.'nin mahkemeye başvurmadan önce Karagöz'ün hesabında bulunan 4 milyon 735 bin 439 liranın, bakımevinde çalışan olarak gözüken ve aynı zamanda bakımevi sahibinin akrabaları olan Fuat A. ve eşi Durdane A. ile beraber Yeşilköy'deki bankanın şubesinden çekildiği ve çuvallar ile taşındığı ortaya çıktı.

5 milyona yakın parayı çuvallarla taşımışlar! Bakım evinde kalan yaşlı kadına çirkin tuzakta karar, vasisi olan doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası

SANİYE SANİYE KAYDOLDU

Yeşilköy'deki bankanın şube kameralarına yansıyan görüntülerde, Karagöz'ün banka şubesine Fuat A. ve eşi Durdane A. ile beraber girdiği, paraların çekilerek Fuat A. ve eşi Durdane A. tarafından getirilen çantalara konulduğu, sanıklar Fuat A. ve eşi Durdane A. tarafından taşındığı, sonra da banka şubesinden ayrıldıkları görüldü.

5 milyona yakın parayı çuvallarla taşımışlar! Bakım evinde kalan yaşlı kadına çirkin tuzakta karar, vasisi olan doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası

HESABINA YATIRMIŞ

Sanıkların hesap hareketlerinde yapılan araştırmalarda, paranın çekilmesinden yalnızca birkaç saat sonra bakımevi sahibi Deniz V.B.'nin paranın çekildiği banka şubesine yürüme mesafesinde bulunan başka bir banka şubesindeki hesabına 2 milyon 760 bin lira para yatırıldığı ve devam eden günlerde de yüklü miktarda paralar yatırıldığı anlaşıldı.

5 milyona yakın parayı çuvallarla taşımışlar! Bakım evinde kalan yaşlı kadına çirkin tuzakta karar, vasisi olan doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası

Banka hesaplarındaki şüpheli işlemlerin tespit edilmesi üzerine Bakırköy 3. Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından doktor Deniz V. B. ile 3 personel hakkında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

5 milyona yakın parayı çuvallarla taşımışlar! Bakım evinde kalan yaşlı kadına çirkin tuzakta karar, vasisi olan doktora 2 yıl 6 ay hapis cezası

“SUÇLAMALARI KABUL ETMİYORUM”

3 tutuksuz sanığın yargılandığı davanın karar çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuksuz sanık Deniz V.B., kendini şöyle savundu:

Ben, Aynur Hanımın eski avukatları ile görüştüğümde, Aynur Hanımın paraları kendisinin çektiğini ve banka işlemlerini kendisinin yaptığını söyledim. Aynur paralarıyla hep kendi ilgilenirdi, bana veya bir başkasına karıştırmazdı. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum.

2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Deniz V.B'nin, ‘zimmet' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetti. Mahkeme, sanık Durdana A. ile Fuad A.'nın ‘zimmet' suçundan 1'er yıl 3'er ay hapis cezasıyla cezalandırılmalarına ve her iki sanık yönünden de bu cezada hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala