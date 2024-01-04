5 Ocak Ankara ASKİ su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? Çankaya, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan ve Keçiören su kesintisi ne zaman bitecek?

4 Ocak 2024 21:18 - Güncelleme Tarihi: 4 Ocak 2024 21:21

Ankara ASKİ su kesintisi 5 Ocak! ASKİ su kesintisi listesine göre Ankara’da bugün ve yarın su kesintisi yaşanacak ilçeler, mahalleler ve sokaklar açıklandı. Peki, Ankara’da hangi ilçelerde su kesintisi yaşanacak ve su kesintisi ne zaman bitecek? İşte ASKİ sular ne zaman gelecek, su kesintisi hakkında detaylar!

ASKİ ANKARA SU KESİNTİSİ 5 OCAK

Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeler, kesinti süresi ve nedeni şu şekildedir:

KEÇİÖREN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2024 16:00:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 21:30:00

Detay: Keçiören ilçesi, Karşıyaka mahallesi Filistin sokak içerisinde Q 100 lük ana iletim hattında meydana gelen arızadan dolayı su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: KARŞIYAKA mahallesi etkilenmektedir.

ÇUBUK SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2024 18:20:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 21:00:00

Detay: Y.BEYAZIT MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİNDE OLUŞAN 100 LÜK PVC BORU ARIZASI NEDENİ İLE SU KESİNTİSİ UYGULANMIŞTIR

Etkilenen Yerler: Y.BEYAZIT MAHALLESİ RAUF DENKTAŞ CADDESİNE BAĞLI SOKAKLAR

PURSAKLAR SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2024 19:00:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 23:00:00

Detay: Pursaklar ilçesi Fatih Mahallesi Aydos sokak içerisinde oluşan arıza nedeniyle su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: -Fatih mahallesi bir kısmı

ÇANKAYA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 4.01.2024 09:30:00

Tamir Tarihi: 4.01.2024 22:30:00

Detay: Yenimahalle ilçesi Atatürk Orman Çiftliği (Ankapark)içerisindeki 700 lük çelik içmesuyu iletim hattı arızası nedeniyle

Etkilenen Yerler: Çankaya ilçesi olarak etkilenen yerler, emek mahallesi, bahçelievler mahallesi, devlet mahallesi, Anıttepe mahallesi, Maltepe mahallesi

ANKARA ASKİ SU KESİNTİSİ TELEFON NUMARASI

Ankara ASKİ çağrı merkezi telefon numarası 0312 616 10 00’dır.