5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

TikTok'ta 5 yaşındaki kuzenini zorla dudağından öptürdüğü görüntülerle konuşulan Duygu Özgül Kalebayır için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Şüpheli gözaltına alınırken sosyal medya hesabı ise kapatıldı.

Dün sosyal medya skandal bir istismar görüntüsü ile çalkalandı. Nevşehir'de Duygu Özgül Kalebayır isimli kadın sosyal medya hesabı TikTok'ta 5 yaşındaki kuzenini zorla dudağından öptürdü.

Görüntülerin infial olmasının ardından "Ailesi de yanımızdaydı. Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor" ifadeleriyle kendini savunan kadınla ilgili yeni gelişme yaşandı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

Tepki çeken görüntülerde küçük çocuğun Duygu Özgül'ü yanağından öptüğü sırada Özgül'ün "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı?" dediği duyuluyordu. Ardından çocuğun genç kadını dudaklarından öpmeye başladığı anlar yer alıyordu.

Görüntüler saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

DUYGU ÖZGÜL KALEBAYIR'IN PES DEDİRTEN SAVUNMASI

Görüntülerin sosyal medyayı ayağa kaldırması üzerine Duygu Özgül Kalebayır şu açıklamayı paylaşmıştı:

Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videoların da olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır.

"HERKES YANIMIZDA"

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı:

Dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim uğruna bir çocuğu istismar ettiğine dair yapılan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır.

ÇOCUK GÖZETİM ALTINDA

Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.

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Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.