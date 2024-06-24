Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı

Gündem Haberleri

TikTok'ta 5 yaşındaki kuzenini zorla dudağından öptürdüğü görüntülerle konuşulan Duygu Özgül Kalebayır için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. Şüpheli gözaltına alınırken sosyal medya hesabı ise kapatıldı. 

Dün sosyal medya skandal bir istismar görüntüsü ile çalkalandı. Nevşehir'de Duygu Özgül Kalebayır isimli kadın sosyal medya hesabı TikTok'ta 5 yaşındaki kuzenini zorla dudağından öptürdü. 

Görüntülerin infial olmasının ardından "Ailesi de yanımızdaydı. Çocuk beni öpüyor, seviyor, yalıyor" ifadeleriyle kendini savunan kadınla ilgili yeni gelişme yaşandı.

SKANDAL GÖRÜNTÜLER!

Tepki çeken görüntülerde küçük çocuğun Duygu Özgül'ü yanağından öptüğü sırada Özgül'ün "Öyle olmaz, ben dudak seviyorum. Benim dudağım ora mı?" dediği duyuluyordu. Ardından çocuğun genç kadını dudaklarından öpmeye başladığı anlar yer alıyordu.

Görüntüler saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı - 1. Resim

DUYGU ÖZGÜL KALEBAYIR'IN PES DEDİRTEN SAVUNMASI

Görüntülerin sosyal medyayı ayağa kaldırması üzerine Duygu Özgül Kalebayır şu açıklamayı paylaşmıştı:

Arkadaşlar (istismar) adı altında yine bir video paylaşıp gündem etme çabası içerisindeler. Çekilen video kuzenimle ailesinin de yanımda olduğu ve istismarın söz konusu bile olmadığı hatta sayfada başka videoların da olduğunu belirtmek isterim. Bu şekilde istismar adı altında paylaşıp reklam yapan kendi kafasına göre yazı yazan  insanlara gerçekten üzülüyorum. Sayfaya yazılan yazı üzerinden şikayetimizi yapacağımızı ve görüntümü paylaştığı içinde gerekli işlem yapılacaktır.

"HERKES YANIMIZDA"

Kuzenim ve biz birbirimizi öpüp koklayarak seviyoruz. Anasının babasının ve herkesin yanında bunu bana yapıyor ve etkileşim için istismar yazılıyor sırf beğeni toplamak ve linçten videonuz izlensin diye. Vallahi acıyorum ya istediğiniz kadar paylaşın. İstismar gizlidir kıyıda köşede çoluğa çocuğa bir şeyler yapmaktır. Ben kuzenimi istismar etmiş olsam çocuğun ailesinin yanında çocuğun beni öptüğü videoları çekim yapmam ve yüklemem bunu sosyal medyaya. Allah yardım etsin size. Siz kendi kendinize etkileşime devam benim zamanım yok sizin gibi boş insan olmadığım için açıklamalarımı yaptım işinize bakın.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyla ilgili şu açıklamayı paylaştı:

5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı - 2. Resim

Dün bazı sosyal medya mecralarında bir kadının etkileşim uğruna bir çocuğu istismar ettiğine dair yapılan paylaşımlara ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Olayın sosyal medyada yayıldığı andan itibaren İl Müdürlüğü ekiplerimiz emniyet birimleri ile koordinasyon içerisinde harekete geçmiştir. Videodaki şahıs gözaltına alınmıştır.

5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı - 3. Resim

ÇOCUK GÖZETİM ALTINDA

Çocuğun ailesi ile yapılan görüşmede videonun eski olduğu bilgisi edinilmiştir. Meslek elemanlarımız tarafından aileye danışmanlık hizmeti verilmiştir. Psikolojik sağlamlığını artırmak adına aile yanında bulunan çocuğun durumu yakından takip edilmeye devam edilecektir.

5 yaşındaki kuzenini istismar etmişti! Duygu Özgül Kalebayır gözaltına alındı - 4. Resim

Söz konusu TikTok hesabı Bakanlığımızın girişimleri sonucu kapatılmıştır. Bakanlık olarak sürecin yakın takipçisi olduğumuzu kamuoyunun bilgisine sunarız.

 

 

Düzenleyen:  - Gündem
Bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti: Acılı anneden yürek yakan ölümde ihmal iddiası
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bademcik ameliyatından sonra hayatını kaybetmişti: Acılı anneden yürek yakan ölümde ihmal iddiası - GündemAcılı anneden yürek yakan ölümde ihmal iddiasıDüzce’deki anız yangını büyüdü: Havadan böyle görüntülendi - GündemDüzce’deki anız yangını büyüdü: Havadan böyle görüntülendiStarbucks ve Burger King'e saldırıda 16 gözaltı - GündemStarbucks ve Burger King'e saldırıda 16 gözaltıZabıt katibi Süleyman Demirel'in dolandırıcılıkla suçlandığı duruşmadaki ifadesi herkesi şoke etti - Gündem"Bugün çıkayım yine bana para verecekler"Birol Aydın, Saadet Partisi Genel Başkanlığı'na aday olduğunu duyurdu - GündemGenel Başkanlığa adaylığını duyurduBursa İnegöl'deki trafik tartışması kurgu çıktı! Takipçi kazanmak için... - GündemOlayın aslı bambaşka çıktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...