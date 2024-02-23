500 saatlik kamera kaydı incelendi, katil bazadan çıktı
Gündem Haberleri / Ajanslar
İzmir'de amcasını öldüren kuzenini de tabanca ile yaralayan zanlı 500 saatlik kamera kaydının incelenmesi ile yakayı ele verdi. Bir evde bazanın içinde saklanırken yakalanan zanlı tutuklandı.
İzmir'in Karabağlar ilçesinde, pazarda balık satan M.Ş. ile amcası Sertif Ş. (64) arasında iddiaya göre tartışma çıkmış, M.Ş, kardeşi D.Ş. ile birlikte evine gittiği Sertif Ş. ile oğlu Erkan Ş.'ye tabancayla ateş etmişti.
Sertif Ş.'nin hastanede öldüğü, hafif yaralanan oğlunun ise taburcu edildiği olayla ilgili gözaltına alınan D.Ş., serbest bırakılmıştı.
500 SAATLİK KAMERA KAYDI İNCELENDİ
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 16 Şubat'ta yaşanan olayın şüphelisi olan M.Ş.'nin (24) yakalanması için geniş çaplı soruşturma yürüttü.
Yaklaşık 500 saatlik kamera kaydının incelenmesi sonucu şüphelinin Torbalı ilçesine bağlı kırsal Demirci Mahallesi'nde saklandığı tespit edildi.
BAZANIN İÇİNDE YAKALANDI
Eve düzenlenen operasyonda saklandığı bazanın içinde yakalanan ve gözaltına alınan M.Ş, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: Ajanslar