500 saatlik kamera kaydı incelendi, katil bazadan çıktı

Düzenleyen: Seda Çakır / Kaynak: Ajanslar 23 Şubat 2024 22:35 - Güncelleme: 23 Şubat 2024 22:41 - Güncelleme:

İzmir, Cinayet, Haber

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İzmir'de amcasını öldüren kuzenini de tabanca ile yaralayan zanlı 500 saatlik kamera kaydının incelenmesi ile yakayı ele verdi. Bir evde bazanın içinde saklanırken yakalanan zanlı tutuklandı.