5 bin lira çalıp balkondan düştü! Sakar hırsız önce hastaneye sonra cezaevine gitti
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Bursa'da bir şüpheli, gece vakti girdiği evden 5 bin lira çaldı. Olay yerinden kaçmak isteyen sakar hırsız balkondan düştü. Omzundan sakatlanan adam önce kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi oldu, daha sonra polis ekiplerince yakalandı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. katına giren Gürkan B. (40), evin içinden aldığı 5 bin lirayı aldıktan sonra balkondan kaçmak istedi.
TELAŞ YAPTI, BALKONDAN DÜŞTÜ
Telaş yapan şüpheli, dengesini kaybedip aşağı düşünce omzunu sakatladı. Şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra kayıplara karışırken, ihbar üzerine harekete Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi.
O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA
Ekipler, onlarca güvenlik kamerası izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takibin ardından yakalanan Gürkan B.'nin daha öncede 10 ayrı suçtan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
Öte yandan, şüphelinin omzunu tutarak ilerlediği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı