Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > 5 bin lira çalıp balkondan düştü! Sakar hırsız önce hastaneye sonra cezaevine gitti

5 bin lira çalıp balkondan düştü! Sakar hırsız önce hastaneye sonra cezaevine gitti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir şüpheli, gece vakti girdiği evden 5 bin lira çaldı. Olay yerinden kaçmak isteyen sakar hırsız balkondan düştü. Omzundan sakatlanan adam önce kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi oldu, daha sonra polis ekiplerince yakalandı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Arabayatağı Mahallesi'nde bulunan bir binanın 2. katına giren Gürkan B. (40), evin içinden aldığı 5 bin lirayı aldıktan sonra balkondan kaçmak istedi. 

TELAŞ YAPTI, BALKONDAN DÜŞTÜ

Telaş yapan şüpheli, dengesini kaybedip aşağı düşünce omzunu sakatladı. Şüpheli kendi imkanlarıyla hastaneye gittikten sonra kayıplara karışırken, ihbar üzerine harekete Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri girdi. 

5.000 lira çalıp balkondan düştü! Sakar hırsız önce hastaneye gitti, sonra cezaevine - 1. Resim

O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Ekipler, onlarca güvenlik kamerası izledikten sonra şüphelinin kimliğini tespit etti. Fiziki takibin ardından yakalanan Gürkan B.'nin daha öncede 10 ayrı suçtan hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

Öte yandan, şüphelinin omzunu tutarak ilerlediği anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail'den drone'lu suikast! Heniyye'nin ardından El Kassam komutanı da öldürüldüDanimarka, ABD-Rusya arasındaki esir takasından dolayı Türkiye'yi tebrik etti: Büyük bir zafer
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bursa’da komşu dehşeti: 2 kişiyi acımadan yaraladı - GündemBursa’da komşu dehşeti: 2 kişiyi acımadan yaraladıNaci Görür'den Bursa depremi sonrası korkutan uyarı: Daha büyüğü olabilir - GündemNaci Görür'den korkutan deprem uyarısıBoğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’un durumu ağır - GündemBoğulma tehlikesi geçiren Emniyet Müdürü Celal Sarısoy’un durumu ağırÇekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran’dan 17 gün sonra acı haber - GündemÇekiçli saldırıya uğrayan Nakşiye Duran’dan 17 gün sonra acı haberZonguldak Ereğli'de bir asırlık çeşmeyi gün yüzüne çıkarttılar - GündemBir asırdır aynı yerinde! Yeniden gün yüzüne çıkarttılarAraçtan iner inmez ateş ettiler! Korkunç cinayetin dehşete düşüren görüntüleri... - GündemYerde yatan gence defalarca ateş ettiler
Sonraki Haber Yükleniyor...