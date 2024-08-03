5 bin lira çalıp balkondan düştü! Sakar hırsız önce hastaneye sonra cezaevine gitti

Düzenleyen: Melin Öztürk / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 3 Ağustos 2024 11:48 - Güncelleme: 3 Ağustos 2024 12:15 - Güncelleme:

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Bursa'da bir şüpheli, gece vakti girdiği evden 5 bin lira çaldı. Olay yerinden kaçmak isteyen sakar hırsız balkondan düştü. Omzundan sakatlanan adam önce kendi imkanlarıyla gittiği hastanede tedavi oldu, daha sonra polis ekiplerince yakalandı.