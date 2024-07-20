50’si yabancı 186 sporcu ‘süper lig’de mücadele ediyor

Türkiye İş Bankası 100. yıl satranç süper ligi Ankara’da düzenleniyor

ÖNDER ÇELİK ANKARA - Her yıl Türkiye’den önemli ve güçlü takımların şampiyonluk için mücadele ettiği, dünyadan ve Türkiye’den usta satranç sporcularının katıldığı Satranç Süper Ligi, bu yıl Türkiye Satranç Federasyonu’nun (TSF) 19 yıldır ana sponsoru olan Türkiye İş Bankasının kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle ‘Türkiye İş Bankası 100. Yıl Satranç Süper Ligi’ olarak adlandırılırken, 14–26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen ligde bu sene 15 takımda 51’i büyük usta (GM) ve 132’si ünvanlı olmak üzere toplamda 186 sporcu yer alıyor.

İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Suat Sözen, 15 yıldır okullara malzeme desteği sağladıklarını belirterek, İş Bankası tarafından ilki 2007’de 400 okulla açılan ‘Türkiye İş Bankası Satranç Sınıfları’nın sayısının 40 bine ulaştığını kaydetti. TSF Başkanı Gülkız Tulay da süper lige 24 ülkeden 50 yabancı sporcunun katıldığını, dünyanın en iyi oyuncularının Türkiye’de olduğunu söyledi. Düzenlenen toplantıda verilen bilgiye göre İş Bankasının TSF ana sponsorluğu sonrasında lisanslı satranç sporcu sayısı 30 binden 1,2 milyona, satranç antrenörü sayısı 2.000’den 87 bin 300’e, satranç turnuvaları sayısı 400’den 16 bine, satranç kulüplerinin sayısı 600’den 2.205’e, unvanlı sporcu sayısı 6’dan 253’e yükseldi. Dünya, Avrupa ve Uluslararası kazanılan toplam madalya sayısı ise 742 oldu. Bugüne kadar toplam, 41 dünya şampiyonluğu, 41 dünya ikinciliği, 44 dünya üçüncülüğü, 107 Avrupa şampiyonluğu, 98 Avrupa ikinciliği, 86 Avrupa üçüncülüğü olmak üzere 417 adet madalya elde edildi.