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58 ilde 'yeni nesil suç örgütlerine' operasyon! Çok sayıda gözaltı var

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58 ilde 'yeni nesil suç örgütlerine' operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Başlık Resmi58 ilde 'yeni nesil suç örgütlerine' operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İçişleri Bakanlığı koordinesinde 58 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 348 şüpheli yakalandı. Emniyet ve MİT'in ortak çalışmasında, şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden tetikçi ilanı verdikleri, örgüt propagandası yaparak gençleri suça sürükledikleri tespit edildi. Arama yapılan adreslerde ise çok sayıda ateşli silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.

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İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde 58 ilde "yeni nesil suç örgütlerine" yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ortak çalışmalar yürütüldü.

348 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Eş zamanlı olarak 58 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 348 şüphelinin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar vasıtasıyla "tetikçi temin etme" ya da "tetikçilik işi yapma"ya yönelik paylaşımlar yaptıkları, sosyal medya hesapları üzerinden "suç ve suçluyu övücü", "tehdit", "hakaret", "örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları", sosyal medya paylaşımları ile örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları belirlendi.

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SOSYAL MEDYADAN TETİKÇİ İLANI AÇTILAR

Suç örgütleri arası husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalışan şüphelilerin, suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmak istedikleri ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgüte yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 42 tabanca, 35 tüfek, 26 kurusıkı tabanca, 1 dinamit lokumu, 1 uçaksavar mühimmatı ve 2 bin 865 fişek ele geçirildi.

"Sosyal medya üzerinden suça özendirenlere, suç örgütlerinin propagandasını yapanlara ve gençlerimizi hedef alan suç yapılanmalarına karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, operasyonlarda görev alan polislere ve ilgili kurumlara teşekkür edildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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