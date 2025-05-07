59. PISA Yönetim Kurulu toplantısının açılışı İstanbul’da gerçekleştirildi

Türkiye, 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısı’na ev sahipliği yapıyor. Ekonomik İş Birliği Kalkınma Teşkilatınca düzenlenen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) araştırması kapsamında yapılan ve 9 Mayıs tarihinde sona erecek olan toplantı, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci'nin katılımıyla İstanbul’da başladı.

Millî Eğitim Bakanlığı’nın ev sahipliğinde İstanbul’da düzenlenen toplantıya, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) yetkilileri ve PISA ülkeleri temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye'nin 1961 yılından bu yana kurucu üyeleri arasında yer aldığı OECD ile özellikle eğitim politikalarının geliştirilmesi ve izlenmesi konusunda çok değerli bir işbirliği yürüttüğünü belirtti. Türkiye'nin PISA araştırmasına düzenli katılımının önemine işaret eden Yelkenci, Türkiye'nin 20 yılı aşkın PISA serüvenine bakıldığında, özellikle matematik ve fen bilimleri alanlarında istikrarlı ve dikkat çekici bir ilerleme kaydeden ülkeler arasında yer aldığını söyledi. Yelkenci, okuma becerilerinde ise küresel ölçekte yaşanan covid-19 pandemisinin etkisiyle daha durağan bir seyir izlendiğini ve bu alanın daha özel politika ve müdahale programlarıyla desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Yelkenci, eğitime erişimin yaygınlaştırılması, öğretmen niteliğinin artırılması ve fiziki altyapının güçlendirilmesi gibi çok boyutlu reformlarla eğitim sistemini çağın gereklerine uygun hale getirmek için kapsamlı adımlar attıklarını dile getirdi. PISA ve diğer uluslararası izleme araştırmalarından elde edilen verilerin de Türkiye'de eğitim sisteminin geçirdiği dönüşümü somut şekilde gözler önüne serdiğini ifade eden Yelkenci, "İzleme araştırmalarından elde edilen bulgular, eğitim sistemimizin güçlü yönlerini pekiştirmemize, gelişime açık alanları ise doğru tespit ederek iyileştirme adımları atmamıza imkân sağlayan etkenlerden olmuştur." diye konuştu.

"TÜRKİYE YÜZYILI MAARİF MODELİ, ULUSLARARASI EĞİTİM VİZYONLARIYLA UYUMLU"

Yelkenci, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" adı verilen yeni öğretim modelinde temel olarak bilişsel, sosyal-duygusal, ahlaki gelişim ve farklı alanlardaki okuryazarlık becerilerinin bütüncül yaklaşımla ele alındığını, öğrencinin merkeze konularak hem milli hem de evrensel değerlerle uyumlu çerçeve sunulduğunu söyledi.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin en güçlü yönleri, uluslararası eğitim vizyonlarıyla uyumlu olması ve Türkiye'nin kültürel mirası, toplumsal değerleri ve eğitim geleneğini merkeze alan özgün bir tasarım sunmasıdır." diyen Bakan Yardımcısı Yelkenci, bu modeli oluşturulurken PISA verilerinin de dikkatle incelendiğinin altını çizerek sözlerini şöyle tamamladı:

"Millî Eğitim Bakanlığı olarak OECD ile yürüttüğümüz işbirliğini geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de aynı kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğimizi vurgulamak isterim. Bu işbirliğini yalnızca eğitim alanında bir ortaklık olarak değil, insanlığın ortak geleceği için bilgi, değer ve deneyim paylaşımına dayalı güçlü öğrenme ve gelişim zemini olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki bugün burada ortaya koyduğumuz vizyon sadece eğitim sistemimizi daha ileriye taşımakla kalmayacak, daha adil, kapsayıcı ve barışçıl bir dünya inşa etmemize de katkıda bulunacaktır."

Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile OECD’nin Öğrenme Pusulası 2030 belgesinin bilgi ve becerilerin değer ve tutumlarla birleşmesini esas aldığını; öğrenci katılımını, iş birliğine dayalı öğrenme ortamlarını ve toplumsal sorumluluğu ön plana çıkardığını ifade etti.

PISA Yönetim Kurulu Başkanı Michele Bruniges ise yaptığı konuşmada Türkiye’nin 59. PISA Yönetim Kurulu Toplantısına ev sahipliği yapması nedeniyle duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Toplantı kapsamında, PISA 2022'de yapılan analiz ve raporlama çalışmaları, PISA 2025'in ilerleme durumu ve buna ait sonuçların raporlama süreci, PISA 2029 döngüsü kapsamında okuma becerileri değerlendirme çerçevesinin geliştirilmesi, medya ve yapay zekâ okuryazarlığı ile anket geliştirme süreci de ele alınacak.

OECD TEMSİLCİSİYLE İKİLİ GÖRÜŞME

Toplantıda, Millî Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci ile OECD Eğitim ve Beceriler Direktörü Sayın Andreas Schleicher arasında ikili bir görüşme de gerçekleştirildi.

Görüşmede, Millî Eğitim Bakanlığı ile OECD arasında yürütülen PISA ve TALIS gibi çalışmalar ile gelecekteki potansiyel iş birliği alanları ele alındı. Bakan Yardımcısı Yelkenci, Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli çerçevesinde Türkiye’nin eğitim alanında attığı reform niteliğindeki adımları Schleicher ile paylaştı.