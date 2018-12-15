Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede parçalı ve çok bulutlu hava hakim olacak. Trakya çevrelerinde yağmur ve sağanak beklenen bölgede, yer yer sis ve pusun da etkili olması öngörülüyor. Rüzgarın doğu ve güneydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.