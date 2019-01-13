Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Körfez Başsavcılığı, Palu ailesi fertleri için Meryem ve Melike Tahnal'ın öldürülerek gömülmesi olayı hakkında aile hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan yakalama kararı çıkarttı. Çıkartılan karar üzerine harekete geçen Kocaeli Cinayet Büro ekipleri, Palu ailesi fertlerini gözaltına aldı. Kocaeli Emniyeti Asayiş Büro Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan kayıp Meryem Tahnal'ın babası Harun Palu, annesi Havva Palu, ağabeyi İsa Palu, kardeşleri Fatih Palu ve Ayşe Palu, ailesinin damadı Tuncer Ustael ve eşi Emine Ustael, sabah saatlerinde Körfez Adliyesine sevk edildi. Adliyede işlemleri tamamlanan 7 kişiden baba Harun Palu serbest bırakılırken diğer 6 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

