Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ operasyonuyla batırılan İhlas Finans’ı dolayısıyla mağdur edilen mudileri kendine malzeme yaparak günlerdir bize saldıran Sözcü gazetesi asparagasta sınır tanımıyor. Sözcü dün birinci sayfasından dünya gazetecilik tarihine geçecek, dünya üniversitelerinde ders olarak okutulacak yalan bir habere daha imza attı.

Dün Sözcü, birinci sayfadan “Emine Karaca” ismiyle mudi olduğunu belirten bir kişinin fotoğraflı haberini yayınladı. Karaca “Babam parasını alamadan öldü. Hakkımızın teslim edilmesini istiyorum. İhlas Finans’tan paramızı 18 yıldır alamadık. Babam Hüseyin Şimşek, İhlas Finans’a 50 bin 700 mark yatırmış. 2008 yılında babam parasını alamadan vefat etti. Mahkemeden veraset kâğıdı çıkardık kardeşlerimle. Yıllardır paramızı almayı bekliyoruz” diye Sözcü gazetesinden seslenmiş.

FOTO FACEBOOK’TAN!

Sözcü’nün yalancı olduğunu bildiğimiz için “Emine Karaca” isimli kişinin fotoğrafını web üzerinden özel programlarla arattırdık. Çıkan sonuç meslek adına yüz karasıydı. Emine Karaca diye paylaşılan fotoğraf Alman film yıldızı Janina Flieger’a aitti.

Üstelik Flieger, Sözcü’nün kullandığı bu fotoğrafı 12 Ekim 2015 tarihinde kendi Facebook sayfasından “Bugün “Bettys Diagnose’nin” setinde... biraz panik içinde??? notuyla paylaşmıştı.

Bu kadar mı alçaldınız? Bu kadar mı çaresizsiniz? Milleti provoke etmek için daha ne kadar yalan ve iftira edeceksiniz.

Okurlarınıza da mı saygınız yok?

Bunlar FETÖ taktikleri değil mi?

YAZDIKLARINIZI OKUYUN

Özür dileyecek erdeminiz yok. Ama hiç olmazsa yazdıklarınızı okuyacak kadar zamanınız var! Sehven yayınladığımız bir kupür için Aytunç Erkin imzasıyla bize şöyle seslenmiştiniz;

“Gazetecilik zor iştir okumak, araştırmak, anlamak ve gerçeğe bağlı kalmak gerekir. Peki neden bu cümleyi kurdum. Çünkü, gazete birinci sayfadan verdiği kupürleri iyi okumamış. Biz okuduk, araştırdık ve anladık. Gerçeğe bağlı kaldık! Gerçek ne?...”

Şimdi aynı cümleleri biz kuruyor ve soruyoruz. Hani araştırıyor, anlıyor ve gerçeğe bağlı kalıyordunuz? Yazdığınız mı yalan, yaptığınız mı? Sahi gerçek ne?

O İSİMDEKİ KİŞİLER MUDİ DEĞİL

İhlas Finans mudisi olarak Sözcü gazetesinde isimleri geçen 6 kişiden Şükrü Erbaş ve Emine Karaca’nın kayıtlarının olmadığını belirten İhlas Finans avukatları, vârislerin dahi isimlerinin yer aldığını belirterek adı geçen isimlerin alacaklı olduklarına dair ellerinde resmî bir belgenin bulunmadığını, başkaları adına hesap takip etmelerinin ya da bilgi paylaşmalarının kanuni açıdan mümkün olmadığını dile getirdi.