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5.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana’da bir iş merkezinin 5. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde iddiaya göre, 68 yaşında Mustafa Aydın, 5. katın penceresinden düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

5.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti - 1. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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