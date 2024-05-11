5.kattan düşen yaşlı adam hayatını kaybetti
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
Adana’da bir iş merkezinin 5. katından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Merkez Seyhan ilçesine bağlı Reşatbey Mahallesi’nde bulunan bir iş merkezinde iddiaya göre, 68 yaşında Mustafa Aydın, 5. katın penceresinden düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın’ın hayatını kaybettiğini belirlerken polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
Düzenleyen: Gözde Nur Bayar - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı