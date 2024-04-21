6 asırlık lezzet: 7 saatte pişiyor, merak edip yiyen hayrete düşüyor

15. yüzyılda Osmanlı mutfağına giren 'hindi boynu' günümüzde yeniden tercih edilmeye başlandı. Merak edip yiyenlerin lezzetinden sonra kuzu eti sandığı hindi boynu haftada tam 7 saatte pişiyor. Yağsız olduğu için şeker, kolesterol ve tansiyon hastaları özellikle tercih ediyor.

Türk yemek kültüründe geçmişi Osmanlı dönemine kadar uzanan ‘hindi boynu’ günümüzde de tercih edilmeye başladı.

15. yüzyılda Osmanlı mutfağına giren ve günümüzde de Türk mutfağında ayrı bir yere sahip olan hindi boynu etini, Konya'da dede mesleği fırıncılığı 50 yıldır sürdüren Mustafa Ortaabacı da haftada bir gün müşterileri için hazırlıyor.

7 SAATTE PİŞİYOR

Hindi boyunları gece saatlerinde köz haline gelen fırının ateşine sürülüyor ve yaklaşık 7 saat boyunca pişiriliyor. Fırından çıkarılan hindi boynu etleri, piştiği tepsi içerisinde sabaha kadar dinlenmeye bırakılıyor. Sabahın erken saatlerinde sunulan hindi boyunları vatandaşlar tarafından da ilgi görüyor.

MERAK EDİP YİYENLER KUZU ZANNEDİYOR

Hindi boynu etinin yağsız ve çok lezzetli olduğunu söyleyen Mustafa Ortaabacı, "Cuma günleri pişirdiğimiz hindi etini talebin artmasıyla bazen haftanın 2 gününde de çıkartıyoruz. Burada 81 ilden gelen kamyoncu abilerimiz ve buradaki esnaf kardeşlerimiz bu nasıl bir lezzet diye merak edip yiyorlar, sonra hayran kalıyorlar kuzu eti lezzetinde diye. 7 ila 8 saat arasında fırında piştikten sonra gündüz kebap yağı suyu ile sunuma hazırlıyoruz" dedi.

HAFTADA SADECE BİR GÜN YAPILIYOR

Bu lezzeti çok istenildiği zaman bazen haftada 2 gün çıkardıklarını anlatan fırıncı Mustafa Ortaabacı, genellikle haftada bir kez yapıldığını belirterek şunları söyledi:

"Genellikle cuma günleri yapıyoruz. Talep çok ama temin etmek zor olduğu için bazı hafta haftada bir gün çıkartıyoruz. Hindi boyun eti kalın olduğu için 7 saat fırında duruyor. Biraz zor piştiği için önce yıkama işleminden geçiyor daha sonra gece saat 12 gibi fırına gönderiyoruz, sabah piştikten sonra çıkartıyoruz. Bu lezzeti kebap yağı ile yaptığımız için ayrı bir lezzet katıyor. Biz bunu müşterimize söylemesek bile kuzu eti niyetinde olan müşterilerimize verdiğimiz zaman lezzetine bakınca bu gerçekten hindi eti mi diye şaşıran çok oluyor."

ŞEKER, KOLESTEROL VE TANSİYON HASTALARI TERCİH EDİYOR

Birçok yaş grubunun tercih ettiğini belirten Ortaabacı, "Yaşı genç kardeşlerimiz lezzetine bakınca bu ne abi diye onlar da şaşırıyorlar. Lezzet ve etin kalın olmasından şaşırıyorlar, bu şekilde büyük hindi eti olur mu diye. Çok olumlu yorumlar alıyoruz. Müşterimiz doyurucu olduğu için tercih ediyorlar. Bir de yağsız olduğu için şeker, kolesterol ve tansiyon hastaları özellikle tercih ediyorlar. Hindi boynunun porsiyonu 140 lira" diye konuştu.