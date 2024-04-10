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6 ilde Bozdoğan-24 operasyonu: 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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6 ilde Bozdoğan-24 operasyonu: 15 şüpheli kıskıvrak yakalandı

Gündem Haberleri  / Ajanslar

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 6 ilde düzenlenen 'Bozdoğan-24' operasyonlarında 15 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 6 ilde terör örgütlerine yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştiğini duyurdu. Operasyonlarda 15 şüpheli yakalanırken çok sayıda dijital materyale de el konuldu.

Yerlikaya sosyal medya hesabı X üzerinde yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Kahraman polisimiz 7/24 görevinin başında. Bayramda da operasyonlarına devam ediyor. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Hepsini alınlarından öpüyorum. Milletimizin duası sizinle 🇹🇷

6 İlde Bölücü Terör Örgütüne (BTÖ) yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
 
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Diyarbakır, Mersin, İstanbul, Kırklareli ve Muğla’da düzenlenen “BOZDOĞAN-24” operasyonlarında şüphelilerin; 

SUÇ LİSTELERİ KABARIK

Terör örgütü adına lastik yakıp, molotof atarak trafiği kapatmaya çalıştıkları,
Bölücü terör örgütünün yurt dışı yapılanmasında faaliyet gösterdikleri, terör örgütünü övücü mahiyette slogan attıkları, bölücü terör örgütünün yurt dışında düzenlenen eylem ve etkinliklerine katıldıkları, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranmaya kaydı bulunduğu tespit edildi. 

Operasyonlar sonucu; çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Ajanslar
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