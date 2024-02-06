6 Şubat Belgeseli |Türkiye’yi sarsan gün! 'Asrın felaketi'nin üstünden 365 gün geçti

Tarihler 6 Şubat 2023’ü gösterirken Türkiye belki de en acı gününe uyandı. 5 şubatı 6 şubata bağlayan gece meydana gelen 7.7 şiddetindeki deprem tam 65 saniye sürdü. Kahramanmaraş merkezli depremden Adana, Osmaniye Adıyaman, Hatay, Kilis Diyarbakır Gaziantep Malatya Şanlıurfa ve Elazığ büyük oranda etkilendi.

Depremde en ağır kayıplar ise Kahramanmaraş, Hatay, Malatya ve Adıyaman’da yaşandı. İnsanların daha bir gün önce yürüdüğü sokaklar, caddeler, oturduğu parklar saniyeler içinde enkaza dönüştü. Depremin yerin 8.6 km altında gerçekleşmesi bilançonun daha da ağır olmasına sebep oldu. İlk şokun atlatılmasıyla devletin bütün birimleri bölgeye yardım etmek için seferber oldu. Polisimiz, askerimiz, sağlık çalışanlarımız ve kurtarma ekiplerimiz bir kişiye daha umut olabilmek için canla başla mücadele etti.

Gün ağarınca felaketin boyutu ortaya çıktı. Türkiye için artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Deprem öyle büyüktü ki yollarda dev yarıklar oluştu havalimanı pistleri kullanılamaz hale geldi. Yardımların bölgeye gelmesi daha da zorlaştı. Şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun gönüllü kurtarma ekipleri için hiçbir şey imkansız değildi. Peki Türkiye o gün ne yaşadı? Nelere şahit olduk? 85 milyon nasıl tek yürek oldu? Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Esra Aydoğdu derledi...

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