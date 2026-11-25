Emniyet Genel Müdürlüğü, yeni nesil suç örgütlerine yönelik 60 ilde düzenlenen operasyonlarda 280 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Şüphelilerin kurşunlama ve kundaklama eylemlerine karıştıkları, sosyal medya üzerinden örgütlere eleman kazandırmaya ve tetikçi temin etmeye çalıştıkları tespit edildi.

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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), yeni nesil suç örgütlerine yönelik ülke genelinde düzenlenen operasyonların ayrıntılarını açıkladı.

İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi'nin talimatıyla, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığının ortak çalışmaları sonucunda düzenlendi.

KURŞUNLAMA VE KUNDAKLAMA EYLEMLERİNE KARIŞMIŞLAR

EGM'nin açıklamasına göre şüphelilerin silahlı eylem, kurşunlama ve kundaklama faaliyetlerine karışarak halk üzerinde korku ve panik oluşturdukları belirlendi.

Şüphelilerin ayrıca yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla suç örgütlerinin yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları tespit edildi.

60 ilde yeni nesil suç örgütlerine operasyon! 280 şüpheli yakalandı

SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TETİKÇİ TEMİNİ

Şüphelilerin sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerine yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları, baskı oluşturmaya yönelik paylaşımlarla örgüt propagandası yaptıkları belirlendi.

İletişim platformlarında oluşturulan gruplar aracılığıyla tetikçi temin etmeye veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları ve suç faaliyetlerini normalleştirmeye çalıştıkları da tespit edildi.

"HİÇBİR SUÇ ODAĞINA GÖZ AÇTIRMADAN"

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Suç ve suçlularla mücadelemiz; şehirlerimizin huzurunu bozmaya, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini tehdit etmeye çalışan hiçbir suç odağına göz açtırmadan, azim ve kararlılıkla devam etmektedir."

EGM, operasyonları gerçekleştiren polis ekiplerini de tebrik etti.

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