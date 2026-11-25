Alman kamu yayıncısı ZDF'nin dijital platformu için İstanbul'da Daltonlar suç örgütüne ilişkin 65 dakikalık bir belgesel çekildi. Örgüt üyelerinin Alman gazetecilere silahlı şekilde röportaj verdiği görüntüler sosyal medyada tepki topladı. Görüntüler üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 9 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

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Alman kamu televizyonu ZDF'nin dijital platformunda, yeni nesil suç örgütü Daltonlar'a ilişkin hazırlanan 65 dakikalık belgesel yayımlandı.

Belgeselde suç örgütü mensubu yüzü maskeli kişilerin İstanbul'da Alman gazetecilerle bir araya gelerek araç içerisinde silahlı şekilde röportaj vermesi sosyal medyada tepkilere neden oldu.

EMNİYET HAREKETE GEÇTİ: 9 GÖZALTI

Görüntülerin sosyal medya platformlarında paylaşılmasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

Alman ZDFye röportaj veren Daltonlar üyelerine operasyon

Yürütülen çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

Operasyonda yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen 3 dizüstü bilgisayar, bir ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirildi.

Alman ZDFye röportaj veren Daltonlar üyelerine operasyon

EMNİYETTEN "SUÇA GEÇİT YOK" MESAJI

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden "Suça geçit yok" başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya platformları üzerinden paylaşılan ve suç çetesi mensubu oldukları iddia edilen şahısların silahlı şekilde araç içerisinde röportaj yaptıkları görüntüler üzerine gerçekleştirilen çalışmalarda, görüntülerde yer alan ve suç örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen 9 şüpheli yakalandı."

Alman ZDFye röportaj veren Daltonlar üyelerine operasyon

Açıklamada, "Hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" denildi.

Şüphelilerin yakalanma anında, odadaki TV'de ZDF'ye verdikleri röportajdan kesitlerinde yer aldığı görüldü.

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| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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