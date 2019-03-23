Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osman Çobanoğlu

ANKARA

Seçimlerde haberleşme altyapısının kesintisiz olarak sürmesi için Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bağlı Ulusal Siber Olaylara Müdahale (USOM) ekipleri gün boyu teyakkuzda olacak. Türkiye’nin yerli ve millî imkânlarla geliştirdiği Kasırga siber tehdit bertaraf altyapısı, seçim gecesi kötü niyetli hacker’lara karşı sistemi koruyacak. Ayrıca sosyal medya platformları yetkililerin merceğinde olacak. Seçim gecesi haber sitelerinde ve özellikle sosyal medyada manipülasyon yapmaya yönelik yalan haber ve bilgi yayanlar anlık olarak tespit edilecek. Seçim gününde haberleşmenin kesintisiz sağlanması ve siber saldırılarla mücadelede USOM ve Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı siber suçlarla mücadele birimleri ortak görev alacak. BTK binası içerisinde bulunan USOM merkezinde, siber suçların önlenmesine yönelik faaliyetlerini yürütecek olan birimler, üç büyük operatörün temsilcileri ile de sürekli olarak video konferans yoluyla irtibat kuracak. Daha önceki seçimlerde olduğu gibi bu seçimde de Facebook, Twitter, Instagram ve YouTube gibi sosyal medya kanalları yakın takibe alınacak. Seçime özel her bir platformla kriz hatları kurularak, yalan içerik yayan kişilerin tespiti hızlandırılacak. Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) altyapısını oluşturan ve 13’üncü seçimine hazırlanan Seçim Bilişim Sisteminde (SEÇSİS) görev alacak personel sayısı artırılacak. 24 Haziran 2018’de yapılan genel seçimlerde Anadolu Ajansının sistemine yönelik yoğun siber saldırılar gerçekleşmiş ve bu saldırılara tamamı yerli ve millî teknoloji ile geliştirilen Kasırga yazılımının da desteğiyle mâni olunmuştu.