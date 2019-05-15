Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanlığı, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapılan operasyonda 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ve 3’üncü Piyade Tümen Komutanlığı birlikleri tarafından 2 bin 100 rakımlı Yüksekova Alandüz Bölgesinde gerçekleştirilen operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada da, Yüksekova Alandüz bölgesinde etkisiz hale getirilen 5 terörist ile birlikte, bölgede son üç gün içinde etkisiz hale getirilen terörist sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Şırnak'ta da 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Şırnak-Merkez Gabar Dağı Köprü Deresi bölgesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.