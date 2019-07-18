Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de dün gerçekleştirilen saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti. Görüşmede, ikili ve bölgesel konular da ele alındı.
Irak Cumhurbaşkanı Salih'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye telefonu
18.07.2019 - 17:03 | Son Güncelleme: 18.07.2019 - 17:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak şehit olan Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için taziyelerini iletti.
Etiketler : Cumhurbaşkanı Erdoğan,Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih,
637920 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/637920.aspx
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