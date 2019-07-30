Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı’na sayılı günler kala organizasyon kapsamında kesim ve dağıtımların yapılacağı ülkelere gidecek olan görevliler için bilgilendirme toplantısı düzenleyen İDDEF, aynı zamanda bizzat bölgelere ziyaret gerçekleştirerek, titiz bir çalışmayla hayvanların kontrollerini yaptı. Kenya’da denetimlerde bulunan İDDEF İcra Kurulu Başkanı Mehmet Turan “Emanetiniz emanetimiz, hassasiyetiniz hassasiyetimiz düsturuyla yola çıktık. Hem kurban denetimlerini yapıyor hem dağıtımın olacağı köylere ve gerçek ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ziyaret gerçekleştiriyoruz” dedi.

Hiçbir aracı kurumla çalışmayan ve 10 yıllık tecrübeye sahip olan İDDEF; doğrudan kurbanlık alımı, vekalet verilmesi, İslami usul ve kaidelerle kesilmesi, SMS gönderimi ve kurbanlık dağıtımıyla, bir bağışçının ibadetini yerine getiriyor.

İDDEF; her kurban dönemi için anlaşmalarını bir yıl önceden tamamlıyor. Böylece muhtemel kur hareketlerinden etkilenmiyor. Kurban çalışmasını, kesim ve dağıtımın yapıldığı ülkelerdeki yerel görevliler yerine getiriyor. Ekstra ücret ödenmiyor. Türkiye’den gidecek ekip sayısı, minimuma indiriliyor. Böylece yüksek masraflarından tasarruf eden İDDEF, daha düşük maliyetlerde kurban organizasyonu gerçekleştiriyor.