Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Suriye’de yaşanan savaş sebebiyle kaçarak Türkiye’ye sığınan göçmenlerin, ülkelerine gönüllü dönüşlerinin sağlanması ve düzensiz göçle mücadele konusunda yeni adımlar atılıyor.

AK Parti’nin TBMM Başkanlığına sunduğu ‘Torba teklif’, kaçak göçle mücadele, ihracatçılara verilen yeşil pasaportun süresinin uzatılması, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığının İçişleri Bakanlığına bağlanmasına yönelik uyum hükümlerini içeriyor.

Teklife göre kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların ülkeye girişi yasaklanacak. Türkiye’ye yasal giriş veya çıkışla ilgili hükümleri ihlal edenlerin yanı sıra, bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler de sınır dışı edilecek.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınanlardan; Türkiye’den ayırlamaları için tanınan sürede ülkeden çıkmayan, kamu düzeni, kamu güvenliği veya kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar hakkında valilikler tarafından idari gözetim kararı alınacak ya da idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilecek. Ülkesine gönüllü olarak geri dönmek isteyen düzensiz göçmenlere ayni veya nakdi destek sağlanacak. Mülteci, şartlı mülteci ve ikincil koruma statüsü verilenlere yabancı kimlik numarasını içeren kimlik belgesi düzenlenecek. Kimlik belgeleri ikamet izni yerine geçecek.

İNSAN KAÇAKÇILARINA HAPİS CEZASI

Göçmen kaçaklığı yapanlar üç seneden 8 seneye kadar hapis ve bin günden on bin güne kadar adli para cezasına çarptırılacak. Bu suçun birden fazla kişi tarafından işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarısına kadar, örgüt oluşturarak işlenmesi hâlinde yarısından bir katına(16 yıla) kadar artırılacak.

Teklif ile ayrıca göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla daha iyi mücadele edilebilmesi, delillerin toplanması ve soruşturma ve kovuşturmaların en kısa sürede tamamlanabilmesi amacıyla bu suçlar, Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sayılan katalog suçlar arasına alınıyor.

AK Parti’nin teklifinde emniyet, sahil güvenlik ve jandarma personeline verilecek para ödülleri de yeniden düzenleniyor. Buna göre, tevdi edilen görevleri fiilen hayatını hiçe sayarak üstün bir cesaret, feragat ve kahramanlıkla yerine getirdiği tespit edilen personele, 5 bin liradan 12 bin liraya kadar para mükâfatı verilecek.

PASAPORT SÜRESİ DÖRT SENEYE ÇIKIYOR

Teklife göre ihracatçıların iki sene olan yeşil pasaport süresi dört seneye çıkarılırken mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyadı değişikliği yapılabilmesi uygulaması üç sene uzatılıyor. Ayrıca, kumar oynayanlara verilecek idari para cezası bin liraya yükseltiliyor. Belediye sınırları dışında meydana gelen çevreyi kirletme kabahatlerinde idari para cezası verme yetkisi, kolluk görevlilerine veriliyor.

EVİNE GİDEN SURİYELİYE KIZILAY'DAN DESTEKTürk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, ülkelerini terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin terörden arındırılan bölgelere dönüşüne destek olacaklarını belirtti. Kınık, şunları kaydetti:

Elimizden geldiği kadar Türkiye’de destek verdiğimiz mültecilerin kendi vatanlarına dönmesi için bundan sonraki süreçte devletimize destek olarak, bu süreci kolaylaştırıcı olacağız. Suriye içinde altyapı, sağlık, bakım, gıda destek hizmetlerinin düzenli verilebilmesi ve Türkiye’den gönüllü olarak bu bölgeye gitmek isteyen Suriyeli vatandaşların eve dönüş sürecine destek olunması noktasında çalışacağız. Şu an dönüşler başladı. YPG/PKK terör örgütünün işgalinden sonra özellikle Tel Abyad ve Resülayn bölgesinden ülkemize kaçmak zorunda kalan insanlar, Türkiye’den tekrar o bölgelere dönüyor, tıpkı Fırat Kalkanı Harekâtı’ndan sonra temizlenen Afrin’e döndükleri gibi.

Kerem Kınık, güvenlik ve altyapı hizmetleri sağlandıktan sonra bu bölgelere dönüşün daha da artacağını düşündüklerini belirterek “Bu bölgeye iki milyon insan dönebilir. Altyapısı, arazisi, devletimizin iskân politikaları itibarıyla bu bölge iki milyon insanı çok rahat kaldırır ancak dünyanın destek vermesine bağlı” dedi.

AK Parti’nin teklifi ile uygulamada şehit ve gazi kelimelerinin dernek isimlerinde kullanılmasının ortaya çıkardığı bazı suistimaller ve sıkıntıların önüne geçmek için düzenleme yapılıyor. Buna göre, Dernekler Kanunu’nda yapılan değişiklikle “şehit” ve “gazi” kelimeleri izinle kullanılabilecek kelimeler arasına alınıyor. Teklif ile uzman jandarmalıktan astsubaylığa geçenlerle uzman erbaşlıktan astsubaylığa geçen personel arasındaki rütbe yaş hadleri arasında uyum sağlanacak. Astsubaylıktan subaylığa geçenlerin rütbe ve yaş haddi 49 olarak yeniden belirleniyor. Türk vatandaşlığından birlikte çıkan anne ve babanın çocuklarının da kendileriyle beraber Türk vatandaşlığını doğrudan kaybetmesini öngören yasal düzenleme yürürlükten kaldırılacak. Anne ya da babanın talebinin bulunması ve diğer ebeveynin de muvafakat etmesi hâlinde çocuklar da kendileriyle birlikte Türk vatandaşlığını kaybedecek.