Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ABD Başkanı Trump, içinde Türkiye'ye yaptırımların da yer aldığı 738 milyar dolarlık 2020 Ulusal Savunma Yetki Yasası’nı (NDAA) onayladı. ABD Uzay Kuvvetleri gibi yenilikleri ve Pentagon personeli için maaş artışı getiren bütçe için Trump, “Başkan Harry Truman’ın yetmiş yıl önce Hava Kuvvetlerini oluşturmasından yana ilk defa tamamen yeni bir Amerikan askeri kuvveti oluşturuyoruz” dedi.

Trump, tarafından imzalanan bütçede Türkiye’ye karşı yaptırımlar da dikkat çekti. Tasarıda, S-400 füze sistemlerinin Rusya’dan alınması sebebi ile F-35 uçaklarının Türkiye’ye teslim edilmemesi kararının yanı sıra, ABD’nin Hasımları ile Yaptırım Yolu ile Mücadele Kanunu (CAATSA) kapsamında yaptırım uygulanması tavsiye ediliyor. Türkiye aleyhine imzalanan bir kararda Güney Kıbrıs Rum Kesimi’ne silah satış yasağı kaldırılarak Rusya’ya karşı ABD ile iş birliğine devam edilmesi koşuluyla ABD tarafından silah satılmasının önünü açılıyor.

Tasarıda Türkiye’yi ilgilendiren en önemli maddelerden biri de “Türk Akım” projesine karşı geldi. Yaptırım Rusya ile Türkiye arasında kurulacak olan boru hattında çalışacak firma ve kişilerin malvarlıklarının dondurulmasını ve var olan ABD vizelerinin kaldırılmasını öngörüyor. Yaptırım ayrıca ABD Dışişleri Bakanlığının deniz seviyesinin 100 Feet (30.5 m) ve altına boru döşemesi yapan gemi ve kurumların belli sürelerde kongreye raporlanmasını talep ediyor.