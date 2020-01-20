Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dönemde “Devran” tiyatrosuyla gündeme gelen eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kardeşi kırmızı kategoride aranan Nurettin Demirtaş’ın örgüt içerisindeki faaliyetleri, yakalanan veya teslim olan teröristlerin ifadelerine yansıdı. Güvenlik güçlerince geçen yıl Şırnak ve Hakkâri’de yakalanan teröristlerin açıklamasına göre Nurettin Demirtaş’ın terör örgütü PKK/KCK içerisindeki ‘Mazlum Doğan Akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verdiği ortaya çıktı.

İDEOLOJİK EĞİTİM VERİYORMUŞ!

Şırnak’ta yakalanan terörist M.O, güvenlik güçlerine verdiği ifadede, Nurettin Demirtaş’ın kod adının “Şiyar” olduğunu belirterek “Kod adını ‘Şiyar Demirtaş’ olarak bilirim. Bu kişi terör örgütü içinde ‘Mazlum Doğan’ akademisinde örgüt mensuplarına ideolojik eğitim verir. M-16 marka silah taşır. Hâlâ aynı akademide faaliyet yürüttüğünü biliyorum” dedi. Terörist M.O, güvenlik güçlerince başlatılan Hakurk’taki operasyonlardan sonra sözde akademilerin, adını bilmediği başka bir bölgeye taşındığı bilgisini verdi. Hakkâri’de 2019’un temmuz ayında gözaltına alınan terörist A.İ. de örgüte çok eskiden katıldığını bildiği Nurettin Demirtaş’ın PKK/KCK’da faaliyet yürütmeye devam ettiğini belirtti.

DÖRT ARAMA KAYDI VAR

Nurettin Demirtaş’ın terör örgütü içinde, sözde PKK merkez komite üyeliği, HPG askerî konsey üyeliği yaptığı, PKK eğitim komitesi üyesi, PKK kültür ve sanat komitesi üyesi olduğu öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesi’nde kırmızı kategoride yer alan Demirtaş’ın “resmî belgede sahtecilik”, “silahlı terör örgütüne üye olma”, “askerlikten kurtulmak için hile yapmak” suçlarından toplam dört aranma kaydı bulunuyor.