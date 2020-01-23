Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sefa Bilgitekin ANKARA - Gıda Mühendisleri Derneği Başkanı Abdülsamed Boyu “Merdiven altı yerlerde böyle bir durum yaşanabiliyor. Bu iddia işini iyi yapanlar olduğu gibi kâr amacıyla bir gün öncesinden kalan tavuk döneri dondurucuya atıp tekrar kullanan da var. Bozulmaya yakın tavukları farklı kimyasallar kullanarak maskeleyebiliyorlar. Çok farklı yöntemler var. Bu bir anlamda tavuk dönerdeki bozulmayı geciktiriyor” dedi. Problemin ortadan kalkması için gıda mühendislerinin patronların himayesinden çıkması gerektiğini kaydeden Boyu “Bizi devlet yönlendirsin istiyoruz” diye konuştu.



EKİPLERİN SAYISI ARTMALI

Türkiye Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu da “Vatandaşlarımızın fastfood beslenme alışkanlığına yönelişini fırsat bilen, tek amacı ticari kazanç olan bazı art niyetli işletmeler bu tür yaklaşımları suistimal ederek tüketicilerimizin sağlığı ile oynamakta” dedi. Ali Eroğlu, şöyle konuştu: Gıda denetim ekiplerinin sayısının artırılması ve veteriner hekimlerin bu ekiplerde daha etkin görev alması sağlanmalı. ‘Çiftlikten sofraya Gıda Güvenirliliği’ kapsamında yeterli veteriner hekim istihdamı sağlanmalı.