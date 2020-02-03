Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.
İletişim Başkanı Altun: Bu kalleş saldırının hesabı sorulacaktır
03.02.2020 - 09:14 | Son Güncelleme: 03.02.2020 - 09:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.
Kaynak: AA
Etiketler : İletişim Başkanı Fahrettin Altun,İdlib,şehit,
679045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/679045.aspx
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